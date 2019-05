Sanamedio sae de romaría

A Romaría de Sanamedio, en Bueu organizada pola Asociación Cultural de Sanamedio, a Banda de Gaitas Os Liboreiros e o Grupo de Danzas Pais de San Roque, arrancará ás 12 horas da mañá no parque da Antiga Escola Unitaria (en caso de chuvia trasladarase ao Pavillón de Beluso) e ofrecerá unha gran diversidade de actividades a favor da lingua, da tradición e da cultura galegas. O encargado de ler o pregón será Guillerme Ignacio Costa, unha persoa moi vinculada coa labor de investigación no eido da tradición e nado na parroquia de Beluso. Ademais actuarán o grupo folclórico Meiramar Axóuxeres (Moaña), Pais de San Roque (Cangas), o grupo de gaitas Os Liboreiros (Bueu), Retrouso (Bueu), a A.C.D Xuntanza de Randufe (Tui), as pandereteiras As Falcatrueiras (Cangas) e Os Mulos (Bueu). Ás 13.30 h, farase unha lectura pública da biografía de Antón Fraguas e de textos doutros homenaxeados nas Letras Galegas, dando paso ás dúas a xogos populares. Pola tarde, ás 15.45 h, o grupo Polo Correo do Vento ofrecerá unha sesión de animación infantil con contacontos e debuxos, seguido de actuacións musicais e o concelleiro Xosé Leal fará entrega de agasallos ás agrupacións participantes. Na parroquia de Cela, ás cinco da tarde, hai entrega dos premios do 1º Concurso de Micorrelatos e do concurso de debuxos.