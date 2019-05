O gato volta nas Letras Galegas de Cangas

Aquí non hai silencio porque hai homes

falan os homes falan

aquí non pasa o vento esa fantasma

os homes falan falan

e fórmase outro vento outro rebumbio

unha fantasma feita deste fume

este fumar sen tino estas palabras

e pasa un suave gato que é da casa.

Beben viño coñac

berran discuten contan chistes mascan

un pouco de xamón tal vez chourizo

o gato ulisca cheira mira agarda

vai á cociña vense ao mostrador quixera

un anaquiño de boa carne un chisco

de tenrura algún queixo unha migaIla€.

Son os versos do poema "O gato na tasca mariñeira" de Bernardino Graña que soaron esta tarde na Praza das Pontes de Cangas nunha adaptación feita por case unha veintena de usuarios da Asociación de Pais e Nais de Minusválidos Psíiquicos do Morrazo (Aspamsim) para conmemorar ás Letras Galegas. Con eles participaron unha decena de alumnos do Instituto Monte Carrasco xunto co músico e docente Sé Pumar que puxo a melodía o espectáculo.

Sobre a praza recreouse o ambiente dunha taberna, coas suas mesas, cadeiras e manteis a cadros e a festa dentro dela. Por iso que todo empezou con baile e despois unha integrante recitou o poema do poeta local xunto ao gato, que representou un usuario de Aspamsim nun traballo de equipo.