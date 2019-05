Medio Ambiente entregó ya unos 60 carnés y teme por la Declaración de Patrimonio de la Humanidad

Medio Ambiente confirmó ayer que ya ha recibido las primeras solicitudes de isleños para contar con la tarjeta identificativa de residentes, que permite ir a Ons fuera del cupo de 1.300 visitantes diarios. Hasta la fecha se han entregado unos 60 carnés, que incluyen nombre y apellidos, fotografía y un código digital para garantizar su carácter personal y transferible. La previsión inicial es la de entregar alrededor de 500 identificaciones, aunque ese número puede aumentar. Inicialmente era para familiares directos, ascendentes o descendentes, hasta en cuarto grado. Luego se abrió a que también los hermanos de los concesionarios obtuviesen esta tarjeta.

Desde Medio Ambiente asegura que esta ampliación debe realizarse en base a informes técnicos que determinen la capacidad de carga de este espacio natural y que trasladará al Organismo de Parques Nacionales un escrito para que emita su valoración. Belén do Campo asegura que esta decisión responde al deseo de la Xunta de Galicia de "calmar esta polémica innecesaria co fin de non perxudicar á candidatura de Patrimonio da Humanidade do Parque Nacional das Illas Atlánticas". Una declaración que el Concello de Bueu ahora se replantea si apoyar o no.