Candidata do PSOE de Moaña

-Manteriamos a mesma postura porque foi bastante reflexionada. Entendemos que non podemos ir a unha manfestación a esixir a outras administracións que financien unha infraestrutura cando aínda queda traballo por facer a nivel municipal, e que non é un traballo doado. Sería como manifestarnos para esixirnos a nós mesmos. Non é un traballo doado o que falta, porque non depende só do Concello, senón tamén dunha xestión por parte de propietarios privados. Para nós o auditorio ten que ser unha realidade, pero primeiro o Concello e o resto de propietarios temos que dar pasos, cando haxa un desenvolvemento da parcela e o sistema viario para chegar a ela si que temos que esixir a outras administracións o financiamento do auditorio.