Más de 800 apoyos en Change.org

Más de 800 personas han mostrado su apoyo a la petición que una joven vecina de Bueu, Nerea Vidal, ha planteado en la plataforma web Change.org para que la Xunta de Galicia permita el acceso libre y sin restricciones de los vecinos de Ons a la isla. Bajo el lema "Non é unha illa. É un sentimento", la iniciativa fue abierta hace apenas una semana y ya cuenta con un notable apoyo, que su promotora confía en que se incremente en los próximos días para superar el millar de adhesiones.

Nerea Vidal, de solo 18 años de edad, asegura que la idea de apostar por esta nueva vía de presión responde a la necesidad de "hacer ver que no somos solo los isleños los que reclamamos esto y que nos rebelamos contra lo que considero una tontería, que no podamos ir libremente a nuestras casas". En la exposición de los hechos apunta que hay 90 familias afectadas por una medida "que veta el acceso a parejas que no están casadas, familia política y a amigos". Y critica la medida de los carnés por injusta pero también por su falta de eficacia.