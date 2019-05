Caballero: "Despois do triunfo nas xerais, estamos en condicións de seguir avanzando"

Tras el fallecimiento de Alfredo Pérez Rubalcaba que llevó a la suspensión de actos electorales, los socialistas de Moaña retomaron ayer la campaña. La candidata, Marta Freire, realizó un paseo por la alameda en compañía del secretario xeral del PSdeG, Gonzalo Caballero, quien señaló que "despois do triunfo nas eleccións xerais estamos en condicións de seguir avanzando fronte ao pinchazo e ao retroceso do PP".

El secretario xeral y la candidatura socialista de Moaña repartieron entre lo vecinos el programa electoral con el que Freire concurre a las elecciones en este municipio bajo el esolgan del partido de "A Moaña que queres".

Al igual que hizo en las generales del 28 de abril, Caballero llamó a no confiarse en las encuestas que se presentan favorables al partido "porque non queremos gañar as enquisas", senon que "gañar as eleccións". Fue lo mismo que en los pasados comicios cuando la encuestas también eran favorables al partido de la rosa.

Dijo que encaraban la campaña con mucha fuerza e ilusión y que el PSOE "é a esquerda que sabe gobernar e que presenta os mellores candidatos e candidatas". Así se refirió al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, del que dijo que estaba "fora de xogo" tras quedar "descolocado con los resultados del 28 de abril "nos que houbo unha maioría progresista clara e rotunda. O 55% dos galegos e galegas votaron a forzas progresistas para rectificar e suspender a Feijóo" y llamó a trabajar por otra mayoría de votos progresistas para estos comicios municipales, que coinciden también con elecciones europeas.

Caballero se centró mucho en Feijóo, insistió en que se olvidaba de los pequeños concellos y que fracasó en sus políticas para el medio rural. En la misma línea se pronunció Marta Freire, que denunció la negativa de la Xunta a construir el nuevo centro de salud en Moaña, cuando lo tenía acordado cuando gobernaba el PP en este Concello. Caballero se refirió a la candidata como una mujer "comprometida, preparada e dedicada", que puso el foco "na importancia de mellorar a mobilidade nesta vila e a conexión co mar".

Mitin en Tirán

Tras el acto en la alameda, Marta Freire acudió a la parroquia de Tirán para presentar las propuestas de gobierno. Estuvo acompañada por Carlos Juncal (nº3) y Rodrigo Currás (nº 2). Destacaron la capacidad de diálogo del PSOE frente a las otras fuerzas que buscan la confrontación y se comprometieron a seguir gestionando ante la Xunta la mejora de la movilidad y accesibilidad de la carretera PO-551 que vertebra la parroquia, poner en valor sus recursos naturales y ejecutar proyectos que mejore el litoral y el acceso a las playas además de impulsar nuevos proyectos en la parroquia.