Villanueva: "Quero ser o hooligan deste concello"

Sin personalismos, con la intención de "imaxinar un Bueu mellor" (tal y como reza su eslógan) y con la firme intención de "seguir sendo o hooligan deste concello". Así presentó ayer Julio Villanueva la candidatura de ACB que optará a las elecciones municipales del 26 de mayo, no sin antes explicar que aunque existe un acuerdo con En Marea "somos ACB, unha candidatura aberta e firmamos con eles porque nos dan autonomía para seguir sendo ACB". Aseguró asimismo que era el único candidato no personalista, algo que justificó en que en los carteles sale la imagen de toda la lista y no la únicamente la suya.

Villanueva dijo sentirse "farto de que un goberno de esquerdas, que se di progresista e nacionalista, faga políticas de dereitas", optando por las privatizaciones. "A piscina vai ser dada a unha empresa privada, pero o alcalde di que socializa o servizo para non usar privatizar", dijo. Por este motivo subrayó su intención de mantener su condición de hooligan, "pero non quero estar so, senón ir con tres ou catro hooligans máis". Aseguró estar aquí "para desenvolver unhas políticas de defensa do público, de igualdade", ejemplificando con el Centro de Información á Muller, "que é unha desfeita cando hai anos era o mellor de Galicia".

Sobre sus rivales políticos afirmó no querer ser "un si si como Félix [Juncal] nin un non non como Elena [Estévez]", mientras que de José Manuel Vilas manifestó que "preferiría poñer na foto a Pedro Sánchez". Y acabó pidiendo el voto "porque esta Marea non vos vai defraudar".