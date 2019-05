Luis Villares: "Os concellos son os principais espazos de referencia das Mareas"

El portavoz nacional de En Marea, Luis Villares, mostró ayer en Bueu su ilusión por unos comicios municipales en los que aguarda para su formación "un panorama diferente ao das xerais", en el que se mejoren los resultados obtenidos en 2015, entre otras razones por el hecho de disponer de 40 candidaturas más para superar el centenar de ellas en toda Galicia. Lo hizo durante el acto de presentación de una de ellas, la de Asemblea Cidadá Bueu (ACB), liderada por Julio Villanueva.

Villares manifestó que "as municipais son o espazo de referencia das Mareas, por dar cabida á diversidade, á transversalidade, por unir a xente de diferentes ámbitos. Nas Mareas municipais non se deu esa redución ideolóxica", un hecho negativo este último que achaca a "un conflicto político provocado por xente que non é do ámbito galego. Nós queremos manter ese traballo conxunto dos veciños, alonxado de cuitas palaciegas". Sobre la petición de dimisión por parte de ciertos sectores manifestó no sin echar mano de ironía que proviene "dunha confusión interna, porque eu nin me presentei ás anteriores eleccións nin o fago nestas", antes de añadir que la legitimidad para ocupar ciertos cargos "ven dada pola organización e pola cidadanía. Os que te poñen nun sitio son os que te teñen que quitar". Eso sí, se mostró convencido de que las elecciones municipales "colocarán ás Mareas onde deben estar. Esperamos ter unha foto que nos permita ver un novo mapa territorial. Xa dixemos en 2016 que En Marea viña para quedar".

El líder nacional de En Marea, que estuvo acompañado en Bueu por la viceportavoz, Ana Seijas, apuntó que él personalmente "sempre detestei esa confrontación dos partidos da esquerda e vin á política para que En Marea fose un espazo cidadá, pero os partidos non te deixan estar en política de xeito independiente". En este sentido, explica que "os partidos non permiten que os cidadáns participen escapando do seu control" y aseguró confiar en superar las dificultades en las que ha estado la formación, "porque hai unha demanda social e temos uns proxectos municipais con idea de país".