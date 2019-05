El gobierno abre una auditoría al servicio de Axuda no Fogar para detectar si hay anomalías

A punto de concluir la auditoría encaminada a detectar fallos en el servicio de Axuda no Fogar en Cangas, no aparece nada fuera de lo normal, ni en los libros de quejas de la empresa adjudicataria ni en el de la Concejalia de Servicios Sociais aparecen denuncias. Sí existe una queja anónima de hace un año que el departamento investiga y ninguna denuncia sobre el supuesto mal funcionamiento del servicio llegó por registro municipal ni al alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, ni al edil de Servicios Sociais, Tomás Hermelo. Sin embargo, entre algunos usuarios sí existe disconformidad con el servicio que ahora se presta y se hacen quejas contra los trabajadores del servicio.

Quejas

Entre las quejas que se había lanzado figuraban las de que la empresa contrata a personas que carecen de las habilidades propias para este trabajo de cuidado de ancianos y que los fines de semana y los festivos no hay ningún tipo de servicio para familias que dependen del programa que desarrolla la Concejalía de Benestar Social. También aseguran que las personas que tienen a su cargo dependientes firman el informe de seguimiento porque tienen miedo. Incluso se hablaba de que existía un grupo de WhatsApp formado por trabajadoras del servicio que ventilaban las miserias de los usuarios.

El concejal de Servicios Sociales, Tomás Hermelo, lamenta que esas o esas personas que denuncian públicamente un mal funcionamiento del servicio no se hayan dirigido oficialmente al Concello, para que éste pudiera actuar. Asegura que sin una denuncia previa el Concello de Cangas no puede abrir un expediente a la empresa, que lo que se está haciendo en estos momentos es una auditoría sobre el funcionamiento del servicio, pero que ya esta reglada por contrato. Insiste en que al anuncia incidencia detectada fue una denuncia anónima que se presentó hace un año. Considera que todo está funcionando con normalidad y que no hay constancia alguna de incumplimientos por parte del personal contratado. Respecto a los trabajos de festivos o fines de semana, Tomás Hermelo explica que hay un máximo de hora semanales para cada paciente, pero no todos los usuarios tienen las mismas horas asignadas, además de dejar claro que esta cuestión no la valora su concejalía ni el Concello de Cangas, sino la Xunta de Galicia.

La valoración del servicio en el última auditoría no resultó negativa, excepto algunos pequeños detalles, según señala Tomás Hermelo. Afirma el edil que mantuvo una conversación con la propia empresa sobre la denuncia anónima, pero que es muy difícil actuar si las personas que se quejan no lo hacen de forma formal ante el Concello de Cangas. También explica que los partes de asistencia se realizan a través de una llamada a un teléfono sin costes, con el fin de realizar un seguimiento.