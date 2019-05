Valentina Mammana "El alfombrismo no es efímero, une pueblos y transmite lo que somos"

La Asociación Alfombras Corpus Bueu inauguró ayer sus quintas jornadas de alfombrismo. A las 19.00 horas inauguró una nueva exposición fotográfica en la sala Domínguez Búa, con imágenes cedidas por Fotos Amando, y luego se celebró en el Museo Massó la primera charla con el arquitecto y presidente de la Asociación de Defensa do Patrimonio, Carlos Henrique Fernández. La jornada de hoy será de carácter práctico, con dos talleres de alfombrismo en la planta alta de la plaza de abastos (11.00 y 16.30 horas). Los invitados serán Pere Padró, que es presidente de la Asociación Cultura y Tradición de Ripollet, y de Valentina Mammana, que es presidenta de la Asociación CulturArte de Noto (Sicilia) y vicepresidenta de la Comisión Gestora Internacional de Arte Efímero. Mammana atendió a FARO antes de su taller de hoy en Bueu.

- ¿Cómo valora la invitación de los alfombristas de Bueu para participar en estas jornadas culturales?

-No es mi primera vez en Bueu, estuve aqueí en 2017 en las fiestas del Carmen con la Asociación CulturArte de Noto. Valoro mucho esta invitación porque llega por parte de una asociación que para mí es muy importante, sobre todo por sus valores. Este tipo de jornadas son momentos importantes para crecer y compartir sobre el alfombrismo.

- Los alfombristas de Bueu estuvieron en el año 2016 en Noto ¿Qué le pareció su trabajo y qué fue lo que le llamó la atención entonces?

-Estuvieron en nuestra ciudad para el VI Congreso Internacional de Arte Efímero e hicieron una gran alfombra. Allí fue la primera vez que tuve la oportunidad de ver su técnica en persona, hasta aquel entonces solo había visto su trabajo a través de redes sociales. Ver como hacen sus alfombras es increíble, me gusta como trabajan los detalles.

- En estas jornadas participará en un taller de carácter práctico sobre los materiales. ¿Qué es lo que intentará aportar a los alfombristas de Bueu y Galicia?

-Los alfombristas de Bueu y de Galicia ya tienen sus peculiaridades, por los materiales y por como los usan, por lo que son únicos. Yo quiero aportar mi visión de cómo veo el futuro del arte efímera a través de los materiales. En el detalle hablaré de la técnica de la sal, de como la utilizamos nosotros y algunas novedades que pueden ser útiles para todos.

- ¿Cuáles son las principales diferencias, en su opinión, entre los materiales que utilizan en Sicilia e Italia y los que se emplean aquí?

-Los materiales ya son diferentes en todas partes. En Italia la mayoría utilizamos flores frescas porque así empezó la tradición en el Vaticano hace siglos, pero en dependiendo de la región se emplean materiales diferentes. Es lo mismo que ocurre en España y en el resto del mundo. En Bueu usan muchos materiales diferentes y tuve la suerte de utilizarlos cuando estuve allí hace casi dos años. Tienen una gran variedad en clores, forma, tipología y es espectacular lo que hacen con ellos.

- ¿Y las alfombras? ¿Son muy distintas en su confección y diseños o guardan similitudes?

-Sí que son muy distintas. Es fácil que sea así porque cada uno tiene su historia, su tradición, su cultura. Por ejemplo, en Noto no la hacemos para el Corpus, como en gran parte del mundo, sino que las hacemos por motivos de turismo y arte. Los diseños siguen un tema, como en Bueu, pero no tenemos procesión religiosa. Aunque los alfombristas europeos puedan tener detalles o aspectos similares a nivel general, las alfombras van a ser distintas porque cada alfombrista piensa en su diseño con los materiales que va a emplear y por tanto no tendrán nada que ver las unas con las otras.

- ¿Cree que usted también podrá "aprender" algo de este intercambio para poner en práctica en Noto?

-¡Seguro! Conozco Bueu y ya aprendí la primera vez que estuve allí. Es un pueblo que trabaja mucho para el alfombrismo y su asociación es muy activa en Galicia. Bueu no solo regala al mundo obras de una calidad que a veces parecen fotografías en el suelo, sino que hacen un alfombrismo social.

- Uno de los retos, al menos en Bueu y Galicia, es el relevo generacional para conseguir que la tradición del arte floral efímero tenga continuidad. ¿Tienen ustedes un reto parecido

--Sí, tenemos la misma situación en todo el mundo. Los jóvenes están distraídos con las redes sociales y casi no viven fuera de casa. Ellos son el futuro y debemos encaminarlos en la dirección correcta para que lo sientan dentro de su corazón. Solo lo que nace en el corazón puede vivir por años. Para enfocarlo hay que hacerlo desde la humildad y dándoles responsabilidad, para que nos vean como ellos, como amigos y no como padres. Simplemente guías.

- ¿Qué cree que le aporta a un pueblo o comunidad como Bueu contar con una expresión potente de arte floral efímero?

-Bueu es un pueblo que está en un lugar y en una región muy conocida en el mundo por muchas cosas, sobre todo por el camino de Santiago. El alfombrismo para los pueblos que están cerca del Camino es una oportunidad para que le mundo los conozca. Además, lo más importante es que hacer una alfombra no es efímero. A través de ella los alfombristas muestran al mundo la historia, cultura, tradición, productos y, sobre todo, el amor que ponen para representar con orgullo todas las maravillas de su pueblo. Es precisamente lo que hace la comisión internacional: une pueblos y transmite lo que somos.