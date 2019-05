"Tuve el privilegio de ser alumno de los cursos de rehabilitación"

Cuando por fin en el Box de Urgencias del Hospital Cunqueiro se confirmó el 17 de febrero de 2017 que yo sufría un Infarto Agudo de Miocardio, un camillero en una camilla me subió a la planta de cardiología del Hospital; me acompañaba una joven médico (Residente lo supuse) cuya cara de alarma no se correspondía con mis deseos y mi convicción de que todo iba a salir bien.

En cuatro días un cateterismo, la implantación de un stent y a casa.

A los tres días del alta hospitalaria visité a mi médico de cabecera para pedirle el alta laboral porque a mí ya me habían reparado.

Aquella doctora, con la que yo no tenía mucha empatía, no me hizo caso y me devolvió a casa donde, aburrido, seguí los consejos de un amigo, visité la página web de "Mimocardio" y me enteré de la existencia de cursos de rehabilitación cardiaca.

Afortunadamente pasé el casting (ya se sabe que el 90 % no lo pasa) y he tenido el privilegio de ser alumno de los Cursos de Rehabilitación cardiaca del Hospital Cunqueiro.

Compañero mío de ejercicio en el curso fue Santi, un paciente con el síndrome de bata blanca, a quien mis piropos ("¡Qué bueno estás! No me explico cómo la enfermera no se te tira encima") le ayudaron a superar su síndrome.

También fue compañero mío un cuarentañero trabajador de la empresa de aguas de Vigo, que había sido en la juventud jugador profesional de baloncesto.

Con ellos aprendí, que tras el infarto y la rehabilitación nos queda recorrido para vivir mejor.

Dice el doctor Fuster que el altruismo es uno de los componentes de una vida mejor. El mío discurre por los esfuerzos para crear e impulsar la Asociación de Cardiópatas del Sur de Galicia con la que queremos avisar a nuestros conciudadanos de que somos vulnerables frente a la enfermedad cardiaca y que deben fomentarse los hábitos cardiosalubles de todos, padezcan o no la enfermedad.