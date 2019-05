El PSOE suspende sus actos de campaña hasta mañana por la muerte de Rubalcaba

El PSOE ha suspendido temporalmente sus actos de campaña electoral en la comarca de O Morrazo debido a la muerte del que fuera vicepresidente del Gobierno y secretario general de los socialistas, Alfredo Pérez Rubalcaba. El veterano político falleció a primera hora de la tarde de ayer después de sufrir un ictus en la tarde del miércoles. "Alfredo Pérez Rubalcaba é un deses políticos que deixan pegada. Somos moitos os que hoxe nos sentimos un pouco máis orfos. Alma do PSOE e home de Estado por antonomasia. A súa contribución a este país é incuestionable, sendo o seu último gran éxito político o fin da banda terrorista ETA", manifestaban ayer desde el PSOE moañés. "Dende o socialismo de Moaña queremos poñer en valor o traballo do compañeiro Rubalcaba pola súa dedicación ao noso país e ao noso partido. Sempre estará no noso recordo e nos nosos corazóns", añadía la candidata del PSOE a la Alcaldía de Moaña, Marta Freire.

Las candidaturas socialistas interrumpieron ayer sus actos de campaña como muestra de duelo y pesar, una suspensión que se mantendra vigente hoy. En Cangas, por ejemplo, estaba programado un encuentro de la candidata, Ana Belén Martín, con jóvenes y que tuvo que ser suspendido en cuanto se conoció la noticia. En Moaña, Marta Freire y su equipo tenían previsto un encuentro con los vecinos del lugar de Berducedo.

A partir de mañana domingo el PSOE en O Morrazo retomará su actividad de cara a las elecciones del 26 de mayo. En Moaña hay programado un mitin a partir de las 12.00 horas en el centro cultural José María Castroviejo de Tirán. En Bueu el candidato socialista, José Manuel Vilas, mañana tiene previsto un puerta a puerta por Beluso, pero sin mitin.