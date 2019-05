Julio Villanueva reclama el voto en Bueu para ACB, "unha Marea que non vos vai defraudar"

"As persoas defraudan, as ideas non". Alrededor de esta sentencia articuló este mediodía Julio Villanueva su discurso de presentación como candidato de la lista de Asemblea Cidadá Bueu (ACB), en un acto en el que estuvo arropado, además de por la práctica totalidad de los integrantes de su lista, por el portavoz nacional de En Marea, Luis Villares, y por la viceportavoz de esta formación, Ana Seijas. Villanueva manifestó que la candidatura que encabeza es la única "non personalista, por iso no cartel non aparece un tipo so" y explicó que a pesar de la colaboración suscrita con En Marea, "somos una candidatura aberta e mantemos a nosa autonomía".

El candidato de ACB mostró su intención de seguir siendo "o hooligan deste concello" y dijo estar "farto de que un goberno de esquerdas, que se di progresista e nacionalista faga política de dereitas, privatizando servizos", algo que ejemplificó con el caso de la piscina, "que se vai dar a una empresa privada". "Bueu necesita a este hooligan, e non quero ir só, senón con tres ou catro hooligans máis", subrayó. Aseguró presentarse "para desenvolver políticas de defensa do público, de igualdade", como con el CIM, "que agora é una desfeita cando hai anos estaba considerado como o mellor de Galicia". En su discurso se acordó de algunos de sus rivales políticos, asegurando que "non vamos ser un sí sí como Félix [Juncal] ou un non non como Elena [Estévez]. De Vilas [José Manuel] e Cruz [José] non podo falar", si bien poco después apuntó del socialista que "poría a Pedro Sánchez na foto se puidera". Y acabó subrayando que "votade a ACB, porque esta Marea non vos vai defraudar".

Luis Villares, por su parte, dijo que en Marea se sentía parte de la Asemblea Cidadá, al compartir valores como los del Día del Comercio Justo, que se celebra hoy. "É un comercio de proximidade, con condicións laborais nas que non se explota á xente, é una forma de entender a vida", afirmó, e hizo referencia asimismo a la existencia de una doble vertiente, la municipal, "con apostas pola promoción da praza, da venda de productos frescos" como la europea, con los comicios que también se celebrarán el 26 de mayo. "O comercio xusto tamén é a pesca, un sector esencial en Galicia que depende das negociación en Europa. Temos que defender os nosos intereses e non deixar que sexan cambiados por otros intereses", manifestó, antes de añadir que "iso é o que imos defender a Europa".