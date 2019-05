Alegan contra la catalogación de las playas urbanas de Cangas por "lesiva, grave e irreal"

El nuevo catálogo de playas de la Xunta, que las divide en tramos urbanos y naturales, en cumplimiento de la reforma de la ley de Costas de 2013, no convence en Cangas, con 29 playas de las que la normativa clasifica 6 como urbanas. Desde el Concello ya se remitió un escrito a la Consellería de Medio Ambiente para que explique los criterios de esta clasificación urbana, entendiendo que conlleva la urbanización de los arenales en donde se permitirán chiringuitos fijos, de hasta 200 metros cuadrados y 70 más de ocupación abierta y desmontable. La concejala de Medio Ambiente en funciones, Tania Castro, dice que cuando el informe llegue al Concello, la intención es llevarlo a la junta de gobierno para adoptar una decisión, aunque en el medio están las elecciones municipales.

A la postura del Concello se une ahora la del presidente del Grupo de Anelamento Anduriña, Antonio Fernández Cordeiro, que critica los numerosos errores detectados de geolocalización, cambio de topónimo, falta de acentos, nombres inexistentes como el de playa Da Masa y repetidos como Arneles-Arnelas, así como inventados (Praia do Conde Sestadelo y Praia de Portomaior que en el decreto llama a Santa Marta).Considera que Medio Ambiente debe de enmendar. estos errores, y que aunque se presentaron reclamaciones individuales y colectivas ante la consellería, el Concello debería involucrarse y reclamar.

Asegura que en el caso de Cangas la catalogación de playas urbanas es "lesiva, grave e irreal". En el catálogo aparecen como urbanas las playas de As Colchas, A Testada, Congorza do Medio, Os Picos, el tramo 1 de Rodeira y Vilariño.

Aparte de los errores, desde Anduriña señalan que también hay cuestiones de fondo, "de maior gravidade polas consecuencias futuras", porque la calificación de urbana permitirá instalaciones fijas. Con la normativa en la mano, en las playas urbanas se podrán montar instalaciones de hasta 300 metros cada 150 metros de playa, ya que se permiten 200 metros cuadrados de superficie, de los que 150 podrán ser cerrados, y 70 metros más de ocupación abierta desmontable, así como una zona de aseo de hasta 30 metros.

Para la calificación de las playas como urbanas, los arenales tienen que reunir una serie de características como que esté consolidada por la edificación en al menos un 50% de su longitud; y que se encuentre dotada, al menos, de los servicios de acceso peatonal y rodado público, suministro de agua potable y energía eléctrica con caudales y potencia suficientes para los usos previstos; además de iluminación en, al menos, un tercio de su longitud y evacuación de aguas residuales a la red de sumideros. Para Cordeiro, "isto ten a súa lóxica pois só así se poderían dar os servizos nunha instalación permanente todo o ano (comidas, baños...)".

Señala que en Cangas se han clasificado como urbanos arenales carentes de los servicios precisos. Por lo que respecta a la Playa do Medio, dice que en el catálogo aparece como Praia das Colchas cuando es un nombre "que niguén escoitou", y como urbana, cuando linda con la Lagoa da Congorza, que figura en el inventario de humedales de Galicia y que desde el Concello se está tramitando la declaración de Espacio Natural de Interés Local (ENIL) en toda la zona de Punta Balea-As Barreiras. No entiende que la playa figure como urbana cuando también en las normas urbanísticas en vigor el suelo está calificado desde 1991 como Rústico de Protección de Espazos Naturais y esa catalogación se mantiene en el POL (Plan de Ordenación do Litoral). También dice que no hay acceso rodado, ni luz eléctrica ni red de saneamiento.

En cuanto a la Playa da Congorza (que también se llamaría do Medio en el decreto) tiene la misma catalogación que la do Medio; no tiene red de agua potable, ni saneamiento en el perímetro y está dentro del ENIL que tramita el Concello.

Respecto a la de Vilariño, dice que cuenta con un viejo asfaltado que discurre entre las viviendas y la playa, sobre el Dominio Público Marítimo Terrestre, no acorde a la legalidad y con proyecto para su retirada por parte del Servicio de Costas de Pontevedra, que sigue sin ejecutar. Cordeiro señala que los servicios que podrían clasificar como urbano este arenal, están en en Dominio Público y no son acordes a la legalidad, se sitúan en la zona de "dunas grises", que es un hábitat de Interés Comunitario en el que se encuentra una población de la especie Cytisus insularis, catalogada en peligro de extinción: "É unha das escasísimas localidades en terra firme onde se atopa distribuida esta especie".

De la playa de Rodeira, en el casco urbano, el catálogo la divide en dos tramos (urbano y natural) y según Cordeiro de forma "arbitraria". Señala que el único tramo que podría considerarse urbano sería el más occidental (próximo a la casa de cultura), no así el resto de la playa, que no cuenta con acceso rodado, ni agua ni red de saneamiento ya que los servicios que la hacen urbana se realizan a través de la PO-551 (alejada de la playa), "polo que o terreo entre as vivendas e a praia carece de servizos". El tramo declarado urbano llega hasta el monolito, en la zona dunar, que al igual que Vilariño, es Hábitat de Interés Comunitario de las "dunas grises".