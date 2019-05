Abalo tira otra vez del debate

Mariano Abalo está deseoso de debate electoral en el Auditorio de Cangas. Ayer volvió a solicitarlo y dijo que a estas alturas todos los partidos político se tenían que haber pronunciado. Dice que el debate puede ser grupal o por candidatos, pero no se puede desaprovechar la oportunidad. El número dos de ACE hace esfuerzos denodados por esta iniciativa que había surgido de las filas de sus contrincantes políticos, Avante!. Así que ya saben los candidatos que aún mantienen la duda, Mariano Abalo quiere debate y lo quiere pronto.

La contienda sigue abierta en Nazaret

Sigue abierta la contienda en Nazaret. Vecinos de otros barrios están empeñados en arrebatar a la zona el privilegio de aparcamiento restringido solo a residentes otorgado por el alcalde de Cangas. Por varios sitios se recogen firmas para devolver a Nazaret su condición de barrio humilde. Este movimiento de firmas no se produjo cuando la Cofradía de Pescadores de Cangas dejó de prestar al Concello zona de aparcamiento los fines de semana. Nadie se personó en el pleno municipal a pedir explicaciones y a exigir el regreso de un convenio, que ya no se sabe muy bien si venía o no.