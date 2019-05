Trabajadores de los juzgados de Cangas piden plazas de aparcamiento en Nazaret

En los juzgados de Cangas también hay preocupación por la decisión del gobierno municipal de restringir el aparcamiento en el barrio de Nazaret solo a residentes. Los trabajadores de la administración de justicia en Cangas recogen firmas para que el Concello dote de plazas de aparcamiento suficiente en la vía pública, "a que na actualidade só dispoñen de 4 prazas para 30 traballadores (xuíces, letrados da Admnistración de Xustiza, xestores tramitadores y auxilios xudiciais) ou anular a prohibición de aparcar nos barrios de Nazaret e outros.

Asegura este colectivo que lleva buscando desde hace tiempo una entrevista con el alcalde Xosé Manuel Pazos (ACE) para buscar una solución a este problema, "recibindo como respostas <longas> e <oídos xordos> entendendo que esta aptitude non é a mellor maneira de velar polo servicio público de calidade dos veciños de Cangas.

Mantienen los trabajadores de los juzgados de Cangas prestan un servicio de calidad a todos los ciudadanos del municipio "resolviendo cada día centos de problemas de índole xurídica entre veciños do Morrazo. Os servizos municipais do concello deben facilitar e non entorpece a vida diaria dos traballadores que coa súa dedicación e profesionalidade axudan aos veciños do municipio". Recuerdan estos trabajadores, que el 24 de marzo el concejal de Urbanismo prohibió a los trabajadores de los juzgados aparcar en el barrio de Nazaret, calles utilizadas por estos en su horario labora, in causar perjuicio alguno a los vecinos.