Pazos rechaza que la cruz retirada de la fachada de la excolegiata se reponga como pide el Arzobispado

El alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE), manifiesta que el gobierno local no tiene inconveniente en entregar la cruz que se retiró de la fachada sur de la excolegiata de Cangas el pasado lunes junto con las nombres en bronce de los "Caídos por la Patria" en el que sobresalía el nombre de José Antonio Primo de Rivera. Pero el regidor local deja muy claro que una cosa es entregarla y otra muy distinta permitir que se reponga donde estaba. Comenta que a pesar de ser un símbolo religioso, la laureada cruz está muy ligada a la simbología franquista retirada.

Además, el alcalde tiene un argumento de peso. Recuerda que el Concello de Cangas tuvo que hacerse cargo del coste de la retirada de los vestigios franquistas de la excolegiata porque el Arzobispado alegó que no correría con ese gasto porque todos esos símbolos retirados el lunes habían sido puestos por el Concello de Cangas, por lo que son de su propiedad. En este sentido, Xosé Manuel Pazos afirma que tal y como entrega a los familiares las letras en bronce no tiene inconveniente en entregar al Arzobispado la cruz, que el Concello no la quiere para nada, pero deja muy claro que no permitirá que aparezca otra vez en la fachada y entendería como un acto de abierto enfrentamiento y hostilidad que el Arzobispado de Santiago de Compostela o el párroco de Cangas, Severo Lobato, moviera pieza en este sentido.

El Arzobispado de Santiago señala que la autorización de Patrimonio era únicamente referente a las letras y placa, no a la cruz, debiendo quedar en la propia iglesia para su custodia. Señala que la Ley de la Memoria establece en su artículo 5 que "serán las administracións públicas las que tomen las medidas oportunas para la retirada de escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

El Arzobispado aclara que el citado artículo no afectaba a la Iglesia y sí obligaba al Concello de Cangas, asumiendo su coste, aunque no le autorizaba a quitar la cruz. Para el regidor local, si toda la instalación de la simbología franquista en la excolegiata fue sufragada por el Concello y también lo fue su retirada, está claro de quién es la propiedad. El Arzobispado de Santiago anunció que va a instar al Concello a la reposición en su lugar de la cruz retirada, pero el alcalde tiene claro que rechazará la petición y no encuentra en esta demanda más que un interés por parte de la Iglesia en avivar una polémica y en seguir dividiendo a España.

El Arzobispado de Santiago de Compostela afirma que en ningún momento intentó frenar la retirada de los símbolos aludidos, antes al contrario, que ha actuado de acuerdo con los mandatos de las leyes vigentes y en contacto con el Concello de Cangas, como tampoco lo hizo el párroco Severo Lobato.