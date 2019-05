O Morrazo tiene pegada

La intensa lluvia no impidió que los partidos de O Morrazo fuesen fieles ayer a la tradición de la pegada de carteles. La campaña electoral arrancó y los candidatos tendrán dos semanas para explicar por qué deben gobernar los asuntos públicos de susmunicipios durante los próximos cuatro años.Fue una jornada de fotos de candidatos que no siempre es fácil de conseguir, ya que se vuelven escurridizos y de miradas esquivas en este primer cara a cara de unos comicios donde no se esperan mayorías absolutas, excepto que el BNG en Bueu repita y con la presencia de nuevos partidos.

En Cangas hacía, al menos 12 años, que no se juntaban todos los candidatos para la foto de la pegada de carteles. Faltó el de Ciudadanos, Sergio Iglesias, atrapado en el aeropuerto de Barcelona. Los otros siete alcaldables se dieron cita en el reloj de la Alameda Vella: José Enrique Sotelo (PP), Ana Belén Martín (PSOE), Mercedes Giráldez (BNG), Xosé Manuel Pazos (ACE) y Ánxela Vizoso (Avante!). Aún no calaba la lluvia hasta los huesos, pero ya empezaba a arrugar carteles y a fastidiar alguna pancarta. Y ya había lucha de pancartas en palco de la música, donde ACE empapeló la fachada principal como los ingleses ponen moqueta hasta en el baño. Era el PSOE el agraviado, según parece. El aún portavoz de ACE en la corporación municipal, Mariano Abalo, aprovechó ayer para hacer una llamada para que los partidos políticos que se presentan en estos comicios participen en el debate del Auditorio que propuso en su momento Avante! En Cangas no se esperan mayorías absolutas. Se enfrenta una derecha dividida (PP, Ciudadanos y Cangas Decide) contra otra izquierda en la misma situación (ACE, Avante y PSOE). Entra por primera vez Ciudadanos y lo que era ASpUN se transforma en Avante, desapareciendo del mapa político de hace cuatro años formaciones como la de Independientes por Cangas o Unión de Parroquias de Cangas, que tras una guerra de siglas se desintegraron fuera de la corporación municipal. PP ACE, Cangas Decide, BNG y Avante repiten candidatos. El PSOE, de nuevo, cambia de cara.

En Moaña, los candidatos de BNG (Leticia Santos), PSOE (Marta Freire) y XM (Javier Carro), junto a otros integrantes de las candidaturas, quedaron para una pegada conjunta de carteles en el entorno de la casa consistorial. El candidato del PP, José Fervenza, rechazó participar en un acto conjunto al apostar por iniciar la pegada en Tirán.

Fervenza, que parte representando a la fuerza más votada hace cuatro años, inicia la campaña con el objetivo de lograr una mayoría absoluta. "Comienza una campaña emocionante y el camino para dejar atrás la parálisis y la confrontación del bipartito", explicó. Asegura que "vamos a llevar nuestro proyecto a todos los rincones del municipio. Entre todos recuperaremos la ilusión y volveremos a situar a Moaña en el lugar que se merece". El lema de campaña del PP es "Máis

Por el BNG, Leticia Santos, que aspira a revalidar la Alcaldía, parte con el lema "Máis Moaña". Tiene como objetivo "ser a primeira forza do concello". Esgrime el trabajo realizado al frente del gobierno bipartito señalando que le dieron la vuelta a la situación económica y social del Concello. "Agora partiremos dunha situación mellor, coas contas saneadas e poderemos incrementar máis os servizos aos veciños". Santos asegura que el BNG ofrecerá en campaña a los vecinos "seguir cun modelo dialogante onde a veciñanza participe na toma de decisións". Pone en valor una candidatura "na que repite o equipo do goberno, ademais de incorporar talento. Non precisaremos de tempo de adaptación para poñernos a traballar". Finalmente, Santos alude a su pasada campaña en la que pedía que la villa floreciese. "Moaña voltou a florecer e queremos que siga chea de vida".

Por el PSOE, que cogobernó el Concello estos cuatro años, la candidata Marta Freire aseguró en la pegada de carteles que aspiran también a ser la primera fuerza del municipio. Queremos consolidar o respaldo que recibimos nas eleccións xerais e somos o único partido con propostas para atraer tamén aos votantes de Podemos", argumenta. Pone en valor "o equipo e o proxecto co que nos presentamos" así como el trabajo de los ediles socialistas en el gobierno bipartito, "porque os veciños sentiron unha xestión diferente, próxima e cercana". El lema de los socialistas es "A Moaña que queres. Sempre cara adiante".

Finalmente desde XM, Javier Carro anunció en la presentación de su candidatura que aspiraba a pasar de uno a tres concejales, al menos, lo que le podría permitir ser clave en la formación de gobierno

En Bueu no se descarta que el BNG repita mayoría absoluta. Aquí tiene un feudo seguro otra vez de la mano de Félix Juncal que volverá a hacer campaña haciendo "roteiros electorais"a pie. El PP recupera a Elena Estévez con la esperanza de remontar el vuelo, mientras que el PSOE repite con José Vilas, mientras Xulio Villanueva repite por ACB. Al igual que en Cangas también aparece Ciudadanos, con José Cruz al frente, que no va a suponer ninguna ayuda para un PP que mira el pasado para auparse. en una localidad donde triunfa en generales y autonómicas y fracasa en municipales.