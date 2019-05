Modepen volve a concentrarse en Cangas en defensa das pensións

O Movemento Galego en Defensa das Pensións (Modepen) volve a convocar mobilizacións para seguir reivindicando o que consideran "dereitos irrenunciables" como son o incremento das pensións ao mesmo nivel que o IPC, garantizado por lei, e outros dereitos sociais, como a sanidade e as axudas á dependencia. "Defendamos os nosos dereitos, os dos nosos fillos e fagamos unha sociedade máis xusta e comprometida cos valores da solidariedade e o reparto máis equitativo do ben común", sinalan os convocantes da concentración que terá lugar mañán ás oito da tarde na Praza do Concello de Cangas.