Moaña recuperará el sendero del Rialdarca y su patrimonio etnográfico

La concejalía de Medio Ambiente de Moaña acaba de contratar un estudio que recoja la estrategia a seguir para la regeneración integral del valle del Rialdarca, con la recuperación de su sendero e incluso con la rehabilitación de su patrimonio etnográfico, pues son varios los molinos de agua que se mentienen en los márgenes del curso fluvial.

El estudio tendrá que proponer, para los diferentes tramos del sendero, la gestión de la estructura de la zona para senderistas y de los terrenos circundantes, así como la puesta en valor del patrimonio etnográfico y la instalación de infraestructuras integradas en el ambiente. También debe incluir propuestas de educación ambiental.

El concejal de Medio Ambiente, Odilo Barreiro, explica que se pretende establecer así un plan estratégico para esta zona que permita fijar una hoja de ruta con todas las acciones a ejecutar hasta que la regeneración esté completa.

En el plano ambiental se aspira a catalogar la flora y fauna, tanto terrestre como acuática, así como la redacción de propuestas de conservación y recuperación del patrimonio natural de este valle.

En el plano etnográfico se busca la catalogación de elementos de este estilo a lo largo de todo el sendero del Rialdarca. Se recogerán también las historias de vida y patrimonio inmaterial ligado a este valle, así como la ya mencionada rehabilitación de algún molino y la consolidación del estado de los restantes para uso socioculutral y como espacio exterior de ocio.

A lo largo de los 1.172 metros de recorrido pueden verse siete molinos, dos fuentes y otros dos lavaderos.

Finalmente, dentro del plano arquitectónico se pretende obtener las soluciones necesarias para dar continuidad a todo el paseo, como puede ser la construcción de puentes, escaleras y contenciones, en caso de que sean necesarios. Se incluirá en el estudio el diseño de una zona de ocio en el entorno del lavadero y fuente de Rialdarca, así como propuestas de diseño de los pasos inferiores bajo la PO-313, que permitan dar continuidad al sendero sin que los viandantes tengan que acceder a la carretera autonómica.

La estrategia integral incluirá la definición del marco territorial, un estudio GIS de elevación, pendientes, orientaciones y coberturas vegetales como base para la gestión agroforestal y ambiental. También se estudiarán las infraestructuras, afecciones sectoriales y clasificación del suelo de todo el ámbito "co obxectivo de establecer estratexias de xestión viables no solo público e, mediante convenios, no privado", argumenta Barreiro.

Para la redacción de la estrategia el bipartito ya había reservado en los presupuestos 7.500 euros. A su finalización el edil de Medio Ambiente se compromete a presentarlo a los vecinos para su participación mediante un proceso abierto.

Barreiro recuerda que la zona de Rialdarca supone un "pulmón verde" en el centro de la villa, empleado además por muchos vecinos como sendero de comunicación entre Seara y la parroquia de San Martiño. Tras las últimas actuaciones de mejora también pasó a ser "unha zona de lecer e de práctica de sendeirismo moi atractiva".

Argumenta esta estrategia en que estos cuatro años "puxemos en valor os sendeiros existentes e o acondicionamento doutros novos". Recuerda además que los colectivos integrantes en el consello veciñal de Praia-Seara demandaron la recuperación integral del entorno de esta zona como uno de sus objetivos prioritarios.

En septiembre de 2018 ya había finalizado una actuación de mejora de la senda, con escaleras, barandillas y el arreglo del lavadero homónimo. Entonces el Concello había invertido 11.287 euros.