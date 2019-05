"María Solinha" busca elenco

"María Soliña foi unha muller do século XVII que daquela quixo ser libre e non puido. Podería selo agora, no século XXI, sen ter problemas?", duda Ignacio Vilar, director de la película "María Solinha", que se rodará desde el 19 de agosto en Cangas y que busca actores y figurantes para hacerla realidad.

El director vigués Ignacio Vilar (artífice de cintas como "A Esmorga" o "Sixicia") cuenta con la actriz canguesa Andrea Santos para un papel destacado en "María Solinha", su séptimo largometraje, como destacó en su visita de ayer a Cangas para anunciar que el viernes día 24, de 10.00 a 14.00 horas, habrá un casting en el Auditorio municipal para completar el elenco. Se buscan actrices y actores, tanto profesionales como aficionados, adultos o niños, que puedan codearse con ellos o participar como figurantes. A quienes le venga mal la fecha tienen otra oportunidad el martes 21 en el Auditorio de Redondela, y una anterior, el jueves 16 por la tarde, en la Escola Superior de Arte Dramática (ESAD) en Vigo.

"María Solinha" es una película que se mueve entre el siglo XVII y el XXI y que recurre a la figura del dragón como metáfora de las inquietudes y amenazas que sufren las mujeres. "O dragón segue existindo, ainda que vai cambiando de aspecto", señalan el propio Vilar y sus colaboradores Ermel Morales y Esther Carrodeguas, que ayer fueron recibidos por el alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, y la concejala de Cultura, Mercedes Giráldez. El Concello aporta entre 40.000 y 50.000 euros para cofinanciar el proyecto, que tiene un presupuesto cercano al millón de euros, pero sus responsables están convencidos de que esa inversión se verá compensada con creces. "É un notición para Cangas, un luxo cultural, turístico e económico que vai multiplicar por dez ou por vinte o que aportamos", asegura Pazos, que imagina Cangas "convertida nun gran plató de cine" y llegando a miles de personas a través de las salas de toda España. Giráldez también participa de ese "entusiasmo".

El rodaje de "María Solinha" comenzará el próximo 19 de agosto en localizaciones de la villa como el casco histórico, el puerto o el entorno de O Facho y Cabo Home, se prolongará "cinco ou seis semanas" y el preestreno oficial será en Cangas en torno al Día das Letras Galegas de 2019. Se grabará en idioma gallego -"como sempre facemos", asegura Ignacio Vilar-, sin doblaje y con subtítulos en los idiomas de países donde vaya a proyectarse. Hasta en 16 distintos se han subtitulado las películas realizadas hasta ahora por este director, que ve en el conjunto de Galicia, y en O Morrazo en particular, una belleza natural sin parangón y aún desconocida, y en el cine "unha gran pantalla que nos vende polo mundo" y hay que aprovechar.

La gran cantera de actrices y actores de la comarca puede contribuir a ello y los efectos especiales están a la altura de la historia, como la flota de piratas marcando el horizonte de la ría preparada para invadir Cangas o una mujer ardiendo en el siglo XVII y también en el XXI. "Os humanos seguimos cometendo as mesmas tonterías desde hai centos de anos", señala el director, que califica la película de "moi de presente, porque estamos na revolución da igualdade da muller".