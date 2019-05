La Iglesia lamenta que no se le comunicara con antelación la fecha de la operación

La autorización de la Dirección Xeral de Patrimonio por la que se autoriza la realización de obra de retirada de la simbología franquista de la fachada sur de la torre del campanario de la excolegiata de Santiago de Compostela es de diciembre de 2018. También se recoge en la documentación el acuerdo de la Subcomisión de Conservación del Patrimonio Histórico Artístico y Documental de la Iglesia Católica en Galicia, órgano asesor de la Consellería de Cultura en materia de patrimonio cultura reunida en sesión ordinaria de noviembre de 2018. "Desde o punto de vista da protección o patrimonio Cultural, non se atopa inconveniente para a realización das actuacións recollidas na documentación presentadas, sempre que, unha vez retiradas as pezas, segundo sexa os ocos deixados no paramento de pedra se proceda a valorar a solución máis idónea... Todos este traballos deberán realizarse baixo a supervisión dos servicios técnicos de Patrimonio Cultural e unha vez retiradas todas as pezas, estas deberán quedar depositadas na propia igrexa para a súa custodia. Es de lo que se queja del Arzobispado, que estén en manos del Concello, como que el Concello de Cangas no comunicará al Arzobispado la clarificación de los pasos a dar, no se comunicara previamente a los servicios técnicos de Patrimonio Cultural de la Dirección Xeral de Patrimonio ni se avisase al párroco ni a la curia del comienzo de la retirada, tal y como se había acordado previamente por parte de sus respectivos servicios jurídicos. Ello implicaba la presencia del arquitecto del Arzobispado. El alcalde ya dijo que se realizó con sigilo y discreción para que la retirada no supusiese un enfrentamiento en el atrio en partidarios s y detractores. No se quería convertir este acto en un espectáculo.