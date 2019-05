I Xuntanza de gaiteiros. Memorial Anxo Gago "Lito", o domingo 19 a carón do cruceiro do Hío

A Asociación de Música Tradicional Anxo Gago e compañeiros da murga Máis ou Menos, coa colaboración do Concello de Cangas e da empresa José Estévez Pousa, están a preparar, para o vindeiro domingo día 19 a partires das seis da tarde nas inmediacións do cruceiro do Hío, a "I Xuntanza de Gaiteiros. Memorial Anxo Gago "Lito", coa que queren render homenaxe ao mestre da música tradicional que finou o 9 de febreiro do ano pasado.

A idea é consolidar esta cita anual para lembrar a Lito, nacido na aldea de Pinténs e que xa recibira en vida varias homenaxes, como o protagonizado en setembro de 2017 por media ducia de agrupacións e organizado polo grupo que dirixía, "Os do serán".

A importancia de Anxo Gago na música popular da comarca durante décadas tamén quedara patente na primavera de 2016, cando recibiu o Premio Xohán de Cangas no marco da Festa da Cultura pola súa destacada traxectoria.