Bueu tendrá doce contenedores para aceites domésticos

Bueu contará en las próximas semanas con doce contenedores para la recogida de aceites domésticos, un servicio con el que el Concello pretende facilitar el reciclado de los aceites vegetales por parte de la ciudadanía para garantizar la correcta gestión y posterior valoración, como señala el alcalde, Félix Juncal.

Las zonas en la que se van a instalar son el entorno de la plaza de abastos, Can do Penedo, As Lagoas (al lado del compostero comunitario), parque de Ramal dos Galos, avenida de Marín, Loureiro, Agrelo, centro de Beluso, Igrexario de Cela, playa de Beluso, Casa de Aldea de meiro y Cabalo. la iniciativa se lleva a cabo en el marco de una colaboración entre el Concello y Recolte -concesionaria de la recogida de basura en la Mancomunidad- y será gestionada por Procesadora Gallega de Alimentos.