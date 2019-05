Podemos se desmarca en Cangas de Anova y EU y no entra en la candidatura de ACE

Sorpresa en Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE). Esta vez no hizo falta esperar, como hace cuatro años, al inicio de campaña electoral para que hubiera bajas. Esta vez la corrección, más que sorpresa, es que ACE se presenta dentro de Son en Común, integrada por Anova y Esquerda Unida, pero en la que aquí en Cangas no estará Podemos. El desencuentro entre la formación morada en Cangas y ACE se produjo antes de que el BOP publicase las candidaturas, pero no se dio a conocer hasta ayer. Y lo hizo Podemos Cangas en un no muy largo comunicado.

Argumenta el líder de la formación morada en Cangas, Francisco Javier López Nartallo, que la no participación de Podemos Cangas en las elecciones municipales del 26 de mayo obedece a un desencuentro entre las partes. Asegura que después de trabajar en la conformación de una candidatura conjunta con Esquerda Unida y Anova y después de haber llegado a un acuerdo, éste no fue respetado ni por Esquerda Unida ni por Anova. Mantiene López Nartallo que esta situación dejó a Podemos Cangas sin margen de maniobra para presentarse a los comicios explorando otras posibilidades, en las que la formación de Pablo Iglesias pudiese formar parte de una candidatura. Francisco Javier López Nartalloasegura que Podemos Cangas no apoyará a ninguna candidatura que concurran a estos comicios municipales y hace un llamamiento a la ciudadanía a ejercer o seu voto en clave progresista entre las distintas opciones que concurren en esta clave programática. "As mulleres e homes que conformamos Podemos Cangas seguiremos traballando pola veciñanza e os seus dereitos durante os próximos anos desde todalas posicións posibles así como en la campaña das elecciones europeas onde nos xogamos tanto".

Son en Común agrupa a una serie de formaciones como Marea de Vigo o ACE, que acude bajo esa denominación conjunta para que se contabilicen sus votos para que después cuenten para conseguir escaños en la Diputación. A nivel global de Galicia, en Son en Común, sí está Podemos, además de Anova y Esquerda Unida.

Ayer el candidato a ser reelegido alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos, confirmó que a última hora hubo una falta de acuerdo con Podemos Cangas. Pero nadie desveló el motivo ni tampoco la tardanza en darse a conocer el desencuentro producido, cuando se había anunciado lo contrario.