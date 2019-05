Cultura e colectivos levan a programación das Letras Galegas ao rural para a convivencia entre xeracións

Bueu vén de presentar a súa programación para o mes das Letras Galegas, un feixe de actividades no que colaboran a Concellería de Cultura e colectivos do municipio. Este ano a maioría dos actos lévanse ao rural e cun afán de buscar a convivencia entre as distintas xeracións, segundo manifestou onte na presentación o concelleiro de Cultura, Xosé Leal.

Unha das citas con máis tradición é a Romaría de Sanamedio, que chega a súa vixésima edición. Será o propio 17 de maio, cunha "gran diversidade de actividades a favor da lingua, da tradición e da cultura galega". A festa estará organizada pola Asociación Cultural Sanamedio, Os Liboreiros e o Grupo de Danzas San Roque. Ao longo de toda a xornada haberá actuacións dos propios grupos organizadores e de Meiramar Axóuxeres, Retrouso, Xuntanza de Randufe, As Falcatrueiras e Os Mulos. O encargado de ler o pregón deste ano será Guillerme Ignacio Costa, natural de Beluso e moi vencellado coa investigación no eido da tradición. Ás 13.30 horas haberá unha lectura pública da biografía de Antón Fraguas e de textos doutros homenaxeados nas Letras Galegas, despois do que se dará paso a xogos populares. Pola tarde, a partir das 15.45 horas, o grupo Polo Correo do Vento ofrecerá unha sesión de animación infantil. Como tamén é tradicional no recinto haberá cantina, postos de artesanía, tómbola, sorteos e intercambio de libros de segunda man.

Na véspera das Letras Galegas, o xoves 16 de maio, organízase en Cela a festa "Sons do Eirado", coa colaboración da Deputación e a comisión de festas patronais de Cela. A partir das 21.30 horas sucederanse as actuacións de Blues do País e Xangai. O propio 17 de maio a Asociación Cultural Costumes de Cela organiza a partir das 17.00 horas o acto de entrega dos premios do seu primeiro concurso de microrrelatos e do certame de debuxo para alumnado de primaria. A programación desta xornada culminará coa actuación do grupo de baile tradicional Recordos da Nosa Terra.

Poesía en Meiro

Outro dos lugares que acollerá actividades co gallo das Letras Galegas é a Axencia de Lectura de Meiro, coa colaboración da asociación de veciños da aldea. O martes 14 de maio ás 20.00 horas estará o escritor Daniel Asorey, que presentará o poemario "Transmatria", co que gañou en 2018 o XXI Premio de Poesía Johan Carballeira, e "As mulleres da fin do mundo". Mentras, o sábado 18 de maio ao mediodía terá lugar o tradicional recitado poético no que participarán Míriam Ferradáns, Ismael Ramos, Neves González e Luís Chapela.

A programación culminará o 25 de maio coa presentación do libro "Antonio Fraguas. Meste da memoria", no que participará a editora Malores Villanueva e que será ás 12.00 horas no salón de plenos do consistorio.