El PP alerta de olores "nauseabundos" en A Xunqueira y el gobierno local los atribuye a algas podridas en la tubería

Vecinos del entorno de la avenida de A Xunqueira, en Moaña, desde la rotonda del Concello hasta el final de la playa, tuvieron que alertar, tal y como señala el portavoz del PP, José Fervenza, a Emerxencias del 112 por un fuerte olor que procedía del aliviadero que desemboca en el arenal y que califica de "nauseabundo". "Siempre huele, pero lo de este día era algo horroroso que impedía incluso la respiración y por eso se presentaron en el lugar las fuerzas del orden y represeantantes de Augas de Galicia", advierte Fervenza que asegura que "se está matando al sector del mar y acabando con el trabajo del marisqueo". precisamente ayer, el portavoz del PP tenía previsto reunirse ayer por la tarde con representantes del sector del mar "para ofrecerles su ayuda y colaboración", pensando ya como candidato a las elecciones municipales del 26 de mayo: "Hay ue buscar una solución rápida y eficiente a este horror que, no olvidemos, se produce a pocos metros de dos colegios y que podría cambiar la clasificación marisquera del arenal, de B a C, lo que supondría el cierre de la playa para la extracción de bivalvos durante un año".

Fervenza critica que los continuos vertidos incontrolados que se están produciendo en la ría y a los que, a pesar de las continuas denuncia, "el actual gobieno bipartito del Concello no pone solución. La situación es tan grave que no podemos quedarnos de brazos cruzados y reclamar medidas urgentes con el sector dle mar antes de que muchas familias se queden en la ruina proque su único ingreso viene del mar".

Recuerda que este vertido no es algo aislado sino "una emergencia sanitaria y un desastre ecológico" que no solo acabará con los recusos marisqueros sino también con el turismo "porque nadie va a venir a nuestro pueblo a respeirar ese olor y será la hostelería y el comecio quienes sufran esta estampida de visitantes".

Gestión municipal

El concejal de Medio Ambiente, el nacionalista Odilo Barreiro, reconoce que el sábado hubo una alerta en una tubería de A Xunqueira y este lunes, por la mañana, acudieron hasta Moaña responsables del Control de Vertidos de Augas de Galicia con los que recorrió A Xunqueira, acompañándoles como siempre dice que hace el concejal cuando ocurre una alerta así.

Barreiro confirma que recorrieron toda la canalización que discurre por el paseo, paralela a la playa, desde la desembocadura del río Pontillón hasta el parque infantil y se comprobó que la tubería en cuestión es de pluviales, que se instaló hace varios años, siendo ministra Elena Espinosa, cuando Costas regeneró este paseo. Añade que se comprobó que no había más conexiones que las aguas pluviales del paseo y lo que sí encontraron fue toda la canalización llena de algas en proceso de putrefacción, que llegaron allí introducidas por el efecto de las mareas. El concejal señala que estas algas desprenden muy mal olor y llegan a teñir el agua cuando sube la marea.

La conclusicón de la técnica de Control de Vertidos de Augas de Galicia, tal y como afirma el concejal de gobierno, es que cuando sube la marea, el aliviadero de la tubería queda sumergido y se mete el agua del mar hacia su interior. Añade que cuando baja la marea, el agua va saliendo al exterior arrastrando las algas en proceso de descomposición "o que produce a coloración da auga e o forte cheiro".

De todas formas, desde Augas de Galicia tomaron muestras para analizar y pasarán los resultados al Concello, aunue "en conclusión, non se trata de augas fecais ou procedentes do saneamento xa que todas as conexións son correctas e proceden da arquetas de pluviales do paseo". El problema es que esta tubería de recogida de pluviales que se hizo al ejecutar el paseo, casi no tiene caída y el agua con la algas que entran con la marea quedan dentro y se pudren generando ese olor. La solución sería aliviar la tubería por los dos extremos de la playa, entiende el edil.