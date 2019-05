O Morrazo repite 12 banderas azules: 7 en Cangas, 4 en Bueu y una en Moaña

La comarca de O Morrazo vuelve a contar este año con el mismo número de playas con banderas azules que el anterior. No hay cambio ni tan siquiera en los arenales y la única decepción fue para el Concello de Bueu, que había solicitado, además de las habituales playas de Area de Bon, Portomaior, Lagos y Lapamán, también la de Loureiro; una petición que denegó la Asociación de Educación Ambiental e do Consumidor (ADEAC). Cangas mantiene las playas de Areabrava, Nerga, Menduiña, Melide, Areamilla, Liméns y Rodeira. Ya se sabe que el Concello de Cangas, concretamente la concejala de Medio Ambiente, Tania Castro (ACE) nunca fue demasiado partidaria de tener un número alto de banderas azules, al contrario que el PP, que en su momento llegó a tener diez. El hecho de que la bandera azul requiera presencia permanente de puestos de socorro con el correspondiente personal también supone un incremento del gasto. Por eso prefiere tener las justas, pero bien atendidas. Además no es tarea fácil conseguir en verano socorristas.

En Moaña no hubo cambios, tampoco, la única playa que lucirá la bandera azul es la de O Con.

Por lo que se refiere a los puertos deportivos y senderos azules. En el apartado segundo se encuentran los de Cangas, en Donón y el sendero de Cabo Udra. Por lo que se refiere a puertos deportivos que lucirán la bandera azul en O Morrazo son el de Cangas y Moaña. En la denominación de centros azules aparece el Aula de Natureza de Cabo Udra, en Bueu.

El requisito para convertirse en centro azul para un concello con bandera azul sus playas y su puertos es la existencia de un centro de visitantes, aula do mar o de naturaleza que ofrezca educación ambiental sobre los ecosistemas litorales y desarrollo sostenible, así como información específica o actividades relacionadas con el programa de Bandera Azul.

El alcalde de Bueu, Félix Juncal, se mostró satisfecho porque "apostamos polo medio ambiente relacionado co ocio e co lecer, pero tamén co coñecemento e a divulgación. Apunta que ADEAC valora la calidad de las aguas de las playas que distinguió. Juncal destaca que los arenales urbanos mejoran la calidad año a año y, como sucede con Agrelo y en Banda do Río, donde los resultados analíticos son satisfactorios.