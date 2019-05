ACB denuncia el cobro irregular de multas en ámbitos fuera de competencia del Concello

El grupo municipal de ACB Son reclama una investigación por lo que considera el cobro irregular de multas de tráfico en ámbitos que no son de competencia municipal. El concejal de la formación, Julio Villanueva, volvió a llevar este asunto al pleno de esta semana para reclamar explicaciones al gobierno locar por una práctica que considera que "roza a prevaricación".

Villanueva afirma que la Policía Local impuso sanciones de tráfico en lugares que no son de su competencia, como espacios de Portos o en tramos de la PO-551 que quedan fuera del núcleo urbano. Desde ACB no ponen en duda la legalidad de esas multas ya que, según contestó el gobierno local a una primera pregunta, el Concello "si ten a capacidade para multar, pero non para cobrar". Esto significa que el atestado de la infracción debe remitirse a la administración competente para que inicie los trámites para cobrar la sanción.

Este último punto es precisamente el que critica Julio Villanueva porque "temos constancia de que o Concello si cobrou algunhas desas multas". Asegura que en un caso en concreto, después de denunciar esta situación, a la persona afectada se le recomendó presentar un pliego de descarga para la revisión del atestado y devolución del dinero, algo que de momento no se ha materializado.

Desde ACB reclaman una investigación para determinar a los responsables de lo que denomina como una negligencia. "Temos claro que a Policía Local fai o que lle manda o Concello, que é tramitar as multas e remitilas á oficina de recadación, que está privatizada", argumenta Julio Villanueva. El concejal reprocha que no se le haya contestado a este respecto. "Queremos saber de quen é a responsabilidade: da oficina de recadación por non aplicar ben a lexislación ou ben hai unha orde por parte da autoridade municipal", insiste el portavoz municipal de ACB Son Bueu.