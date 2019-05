El PSOE recuerda a Fervenza que no necesita firmas para pedir en el Parlamento la bajada del IBI

La campaña de recogida de firmas que inició el sábado el PP de Moaña con el objetivo de presentar en el Parlamento gallego una Proposición no de Ley que exija al Gobierno central la rebaja del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) levantó las críticas del PSOE local. Su candidata a la Alcaldía, Marta Freire, recordó a su rival del PP, José Fervenza, "que o seu propio grupo parlamentario pode presentar a proposición directamente no Parlamento, sen necesidade de recollida de sinaturas". Por ello, Freire califica la campaña emprendida de "paripé".

Fervenza esgrimió el fin de semana varios datos reales sobre la evolución del pago del IBI desde el año 2010 en la villa. Desde el PSOE recuerdan que el propio Fervenza había prometido en las elecciones de 2011 no aplicar la subida del IBI iniciada años antes y que en la oposición el PP tildó de "catastrazo". "Sen embargo, a veciñanza puido comprobar como durante o goberno do PP, entre 2011 e 2015, nin se paralizou a revisión nin se deixou de aplicar a suba sobre a que tanto protestaron", añade la socialista. Emplea los mismos datos del PP para señalar que "a contribución dunha vivenda unifamiliar pasou de 145 euros no 2011 a 244,98 no 2015".

Concluye Freire que si al PP local le preocupan las familias que no pueden pagar el IBI debería exigir a su grupo en el Parlamento que inicie ya los tramites "onde teñen que facelo" y así estas familias "non teñan que agardar máis".