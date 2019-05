El pleno exige por unanimidad a la Xunta el libre acceso de todos los isleños a Ons

El pleno de Bueu celebró ayer la última sesión ordinaria del actual mandato municipal aprobando por unanimidad una declaración institucional pactada con los vecinos de la isla de Ons, en la que se exige a la Xunta de Galicia que los isleños no pueden ser considerados como visitantes y que por tanto "debe permitírselle acceder con total liberdade as súas vivendas". El acuerdo fue unánime y, en palabras del alcalde, "sen fisuras", aunque eso no impidió que los grupos de la oposición reprochasen al gobierno local que manejase este asunto de manera "torticera e interesada".

La sesión plenaria se celebró en el auditorio del Centro Social do Mar para facilitar la asistencia del mayor número posible de vecinos de la isla. El texto de la declaración fue consensuado entre los cuatro grupos políticos con representación municipal -BNG, PP, PSOE y ACB-Son- y luego refrendado por los isleños en una reunión celebrada el viernes. En la parte expositiva se critican los criterios de la Consellería de Medio Ambiente para determinar quienes pueden acceder a las viviendas fuera del cupo general de visitantes. En la primera propuesta se incluía únicamente a los ascendientes y descendientes hasta en cuarto grado de los concesionarios, lo que deja fuera a hermanos, sobrinos y demás entorno familiar. "Trátase dunha decisión arbitraria e limitativa e que non se recolle no PRUX", reza el texto de la declaración institucional.

La Consellería de Medio Ambiente confirmó ayer a FARO que finalmente, tras la reunión celebrada hace dos semanas, se aceptó incluir dentro del grupo de beneficiarios a los hermanos de los concesionarios. "Os representantes dos veciños presentes na reunión quedaron en trasladar por escrito e de forma máis ampla os detalles desta proposta, así como outras cuestións relacionadas con este asunto", subrayan desde la consellería, que apuntan que de momento no han recibido esas propuestas.

A pesar de la unanimidad con la que ayer se adoptó el acuerdo también quedaron patentes algunas diferencias entre los grupos políticos, a menos de un mes para la celebración de las elecciones municipales. Desde ACB, Julio Villanueva, volvió a reclamar que se incluyese en los puntos de acuerdo que la declaración se elevase también al Ministerio de Transición Ecológica (antes Ministerio de Medio Ambiente). Esta opción fue descartada por el alcalde, Félix Juncal, argumentando que las competencias corresponden a la Xunta de Galicia, que fue quien aprobó el PRUG. "Ten que ser a Consellería de Medio Ambiente a que rectifique porque foron eles quenes crearon o problema", manifestó.

Los puntos de acuerdo de la declaración exigen el "libre acceso" para los vecinos y su entorno familiar y la creación de una comisión mixta para abordar las principales decisiones sobre Ons, donde deben estar Xunta, Concello y vecinos.