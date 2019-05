Los ocho colectivos de O Hío insisten en los problemas de tráfico y críticas al Concello

Molestos por las insinuaciones del gobierno cangués sobre la legitimidad y representatividad de sus críticas por los problemas de tráfico en la parroquia, las ocho asociaciones vecinales de O Hío (Igrexario, Vilariño, Liméns, Nerga, Vilanova, Pinténs, Viñó y Donón) volvieron a reunirse el fin de semana para reiterarse en sus argumentos y en la "decepción" con el ejecutivo municipal, que a principios de año se comprometió a buscar soluciones y a consensuarlas con ellos, sin que se perciban mejoras sustanciales.

Además de insistir en los argumentos que ya hicieron públicos la semana pasada, los representantes de los colectivos añaden que se sienten "engañados" sobre el objetivo real de la "xornada sobre humanización" celebrada recientemente, que califican de "acto político" y no para dar soluciones. "Do Hío estabamos todos e viñemos peor do que fomos", recalca un portavoz, que califica de "tomadura de pelo" estos actos en precampaña.