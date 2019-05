El Concello paga la retirada de los vestigios franquistas de la excolegiata

Era una promesa electoral del tripartito que gobierna Cangas, pero está lejos de ser un acto electoralista. La retirada de los vestigios franquistas de la fachada sur de la excolegiata de Cangas se produjo ayer porque, por fin, después de cuatro años de conversaciones, expedientes urbanísticos, alegaciones y denuncias judiciales, las partes: Concello de Cangas y Arzobispado de Santiago de Compostela llegaran a un acuerdo. Y el mismo tiene un coste para las arcas municipales, ya que el Arzobispado de Santiago de Compostela comunicó al Concello que no correría con el gasto que supone la retirada de las letras de los nombres de los "Caídos por la Patria", al socaire de una cruz y donde figura también el nombre del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera. Recordaba al Concello que quien las había puesto en su momento había sido el propio ayuntamiento cangués, así que era esta institución la que debía correr con el gasto. El gobierno aceptó de inmediato esa condición.

La retirada de los vestigios franquistas de la fachada sur de la excolegiata comenzó muy de mañana, casi coincidiendo con el rosario de las 08.30 horas. Fue una operación que se llevó en el más estricto secreto: no se quería convertir este acto en una confrontación. Además, el concello aprovechó el hecho de que la citada fachada estaba manchada de pintura que se había arrojado contra la placa franquista, por lo que no sembró sospechas la entrada de maquinaria al atrio del templo. A la salida de misa se encontraron el cura párroco de Cangas, Severo Lobato,y regidor local, Xosé Manuel Pazos (ACE), además del concejal de Urbanismo, Mariano Abalo (ACE). Después llegaron las portavoces del BNG y ASpUN, Mercedes Giráldez, y Ánxela Vizoso, respectivamente. Hubo momentos de tensión, sobre todo cuando las personas que salían de la iglesia se encontraba fuera con otras que aplaudían la decisión. Hubo algún empujón que otro y la Policía Local tuvo que hacer acto de presencia, sin intervenir. A eso de las 14.30 horas, un grupo de mujeres protestaba delante del templo cuando comprobaba que ya se habían retirado la mitad de los nombres. "No mirei que esto molestara ao pobo Cangas. A xente vaise mover" a lo que otra mujer que la acompañaba añadía: "Non sei a que esperan". Otras se preguntaban cómo recuperar las letras y todas coincidían en que no era necesaria esta operación, que no hacía otra cosa que remover el pasado. Ya a primera hora de la tarde, un grupo de mujeres acudió a aplaudir la retirada de los vestigios franquistas. "¡Ya era hora!, manifestaban, convencidas de que era algo que había que hacer. Un policía local custodió durante la mañana y la tarde las tareas. El trabajo de retirada finalizó alrededor de las 18.00 horas. Para hoy está previsto picar un pulir, con el propósito de que no se note las huellas de las letras que llevaban allí 80 años.

Hay que mencionar que las letras, que son de bronce, no se tiran, que el Concello de Cangas las guarda en unas bolsas por si los familiares las quieren guardar. Solo basta ponerse en contacto con el gobierno municipal.