El pleno trata hoy la declaración sobre Ons y Ciudadanos pide "respeto" para los isleños

El Concello de Bueu celebra hoy la última sesión plenaria del actual mandato, en la que se aprobará una propuesta consensuada por los grupos municipales para exigir a la Consellería de Medio Ambiente que amplíe los criterios para considerar como residentes a los vecinos de Ons. El pleno será a las 20.00 horas en el Centro Social do Mar, donde el viernes se celebró una nueva reunión con los isleños. A esa cita acudieron representantes de Ciudadanos Bueu, que considera que fue un encuentro "estéril" y reclama que se trate a los vecinos con "responsabilidad" y "respeto".

El coordinador de Cs, José Cruz, lamenta que "se han limitado a leer una declaración firmada por todos los grupos, donde no se concreta nada, está vacía de contenido y sin propuestas viables para presentar a la Xunta". Desde la formación naranja acusan al gobierno local de no preparar convenientemente la reunión. "Necesitamos un gobierno responsable que asesore, proponga y ayude a solucionar los problemas.Lo fácil es preguntar y decir que se solicitará una propuesta a sabiendas de que no es viable. Eso lo único que genera es frustración, tenemos que ser realistas y tratar a nuestros vecinos con respeto", argumentan.

Cruz destacó la intervención de la presidenta de la asociación vecinal Illa de Ons, María Jesús Otero, que transmitió que "estamos consiguiendo que los vecinos de Ons y sus familiares estén fuera del cupo, ahora el siguiente paso es conseguir que asignen un determinado número de personas fijas dentro de su círculo más próximo y otras que podrían asistir previa solicitud".