Una "demanda histórica" respetada por bateeiros de la comarca

Los percebeiros de Cangas quieren aumentar el grado de protección de la Costa da Vela, uno de sus principales bancos de trabajo. El sector y la cofradía canguesa se dirigirán nuevamente a la Consellería do Mar para que prohíba la extracción de mejilla o cría de mejillón en este ámbito del litoral, entre Punta Subrido y Punta Couso, un espacio que cuenta con la catalogación de Red Natura 2000. Esta aspiración de los percebeiros cangueses volverá a ponerse encima de la mesa después de que el viernes varios bateeiros de la ría de Arousa acudiesen a retirar mejilla en rocas o "laxeiros" de la Costa da Vela. "Somos conscientes de que acudieron a trabajar legalmente, pero ese trabajo de extracción echó a perder el desove de primavera del percebe en una zona que tenemos reservada para navidades", explican desde la directiva de la agrupación.

Esta situación servirá como "punto de inflexión" para retomar una petición que ya se planteó con anterioridad a la consellería, pero que quedó sin respuesta. Los percebeiros de Cangas argumentan que la extracción de mejilla y la cría del percebe resultan "incompatibles" en un puntos "especialmente sensibles" como la Costa da Vela. "Los bateeiros es cierto que no rasparon los puntos en los que había percebe, pero en medio de la mejilla está el desove. Es algo que ahora mismo no se ve, pero ahí es donde nacerá el percebe y nosotros tenemos que protegerlo porque es nuestro pan", argumentan desde la directiva de los percebeiros. La agrupación canguesa tiene previsto documentar con un informe fotográfico sus quejas y demostrar que la extracción de mejilla en este lugar impide la posterior fijación de la cría del percebe en la roca. La situación del viernes generó discusión y polémica entre percebeiros y mejilloneros, con las dos partes defendiendo sus argumentos sobre las rocas de la Costa da Vela.

La Consellería do Mar autoriza a los bateeiros a retirar mejilla en todo el litoral gallego, desde Lugo hasta la desembocadura del río Miño, aunque con limitaciones en espacios como el Parque Nacional Illas Atlánticas o en la Costa da Morte. Desde la Cofradía de Cangas y su agrupación de percebeiros reclaman un trato diferenciado para la Costa da Vela, un tramo de apenas cuatro kilómetros entre Punta Subrido y Punta Couso y subrayan que tienen acuerdos de colaboración con bateeiros de las rías de Vigo y de Pontevedra para poder extraer cría de mejillón sin afectar al percebe. Son los propios percebeiros los que retiran la mejilla en otros puntos de su plan de explotación, sobre todo entre A Borneira y Barra, para el sector mejillonero. "Tenemos acuerdos con todo el sector de la zona e incluso retiramos cría para bateeiros de O Grove o Cambados; lo hacemos en lugares donde no afecta al percebe porque no queremos quitarle el pan a otros marineros como nosotros", expone la directiva de la agrupación profesional, que lamenta que la actual normativa lo que hace es generar "división y enfrentamiento" entre dos sectores que viven del mar.