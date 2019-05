ACB aplaude el plan de incendios, pero acusa al gobierno de apropiarse de la idea

El grupo municipal de ACB Son en Bueu celebra la decisión del Concello de contratar la redacción de un plan contra incendios forestales que sirva para notificar a los propietarios de parcelas su obligación de limpiarlas. Pero al mismo tiempo, su portavoz, Julio Villanueva, reprocha al ejecutivo local del BNG la demora a la hora de adoptar esta medida y que se apropie de una iniciativa que partió de ACB. "Isto chega cun ano de retraso. Xa se puido facer antes, pero o BNG votou en contra da moción que presentamos hai un ano no pleno", argumenta el concejal bueués y candidato a la Alcaldía por parte de ACB. "Esperemos que se poda facer canto antes e que non teñamos que lamentar ningunha desgraza por esta demora", insiste Villanueva.

Al mismo tiempo, acusa al gobierno local de "apropiarse" de ideas e iniciativas que no le corresponden. "Esta foi unha iniciativa que presentou ACB en pleno e que non se aprobou antes polos votos en contra do BNG", recrimina Julio Villanueva.