Los vecinos de Ons avalan la moción que impulsa el Concello, que se aprobará en pleno

La declaración institucional consensuada durante los últimos días por los grupos políticos de la corporación de Bueu ha recibido el visto bueno de los vecinos de la isla de Ons. El Centro Social do Mar acogió ayer una multitudinaria reunión, en la que los portavoces municipales explicaron el texto acordado y que finalmente recibió el respaldo de la inmensa mayoría de los asistentes. Esa moción tiene dos puntos de acuerdo: exigir a la Xunta de Galicia reconocer a los vecinos de Ons, a su círculo y entorno familiar el ejercicio de sus derechos, entre los que destaca el libre acceso a la isla; y la creación de una comisión mixta en la que se debatan y consensúen las principales decisiones sobre Ons, un órgano que debería contar con representación autonómica, municipal y vecinal.

Esta declaración institucional se aprobará en el pleno del lunes, que será el último del actual mandato municipal. Esa sesión plenaria, según se decidió ayer, no será en la casa consistorial, sino que tendrá lugar en el mismo auditorio del Centro Social do Mar ya que se prevé una gran asistencia vecinal. El acuerdo será remitido de inmediato a la Consellería de Medio Ambiente y tener algún tipo de respuesta por parte de la Xunta de Galicia antes de la próxima asamblea, que está convocada para el miércoles a las 18.30 horas. La premura de esa nueva convocatoria intenta evitar la coincidencia con la campaña electoral de las municipales, que arranca en la medianoche del jueves al viernes.

Ayer estuvieron los representantes y portavoces de los cuatro grupos políticos con representación en el Concello de Bueu: BNG, PP, PSOE y ACB Son. "Os veciños son conscientes de que isto non é unha cuestión só de números, senón que é un asunto vencellado cos seus dereitos. Non queren sentirse limitado no seu dereito á ir á illa, sobre todo cando non hai ningún argumento que o xustifique", explicaba ayer al concluir la reunión el alcalde de Bueu, Félix Juncal.

La principal reivindicación es que se amplíen los criterios para que los isleños queden fuera del cupo general de visitantes. La propuesta de Medio Ambiente es que tengan la consideración de vecinos los concesionarios de viviendas y sus ascendentes y descendientes hasta en cuarto grado, lo que deja fuera a hermanos, sobrinos y demás entorno familiar. "Desde esta corporación defendemos que os veciños e veciñas da Illa non poden ser considerados como visitantes e que, polo tanto, debe permitírselle acceder con total liberdade ás súas vivendas", reza la declaración institucional consensuada por los grupos políticos y los vecinos de Ons.

Algunos de los portavoces presentes ayer, como Julio Villanueva, de ACB, defendieron que desde el Concello de Bueu también se debería presionar al Ministerio de Transición Ecológica (antes Medio Ambiente) y a Parques Nacionales para que apoyen a los isleños en sus reivindicaciones ante la Consellería de Medio Ambiente. "O valor ambiental de Ons non é incompatible co seu valor patrimonial e etnográfico, que representan os veciños. Ons non sería o que é sen eles", afirmaban los grupos políticos al terminar la asamblea. Entre el público estaban también representantes de Ciudadanos Bueu, que concurren a las elecciones del 26-M.