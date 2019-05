Coiro abre a trixésima edición da súa popular festa ao redor do muíño de Fausto

A parroquia canguesa de Coiro celebra esta fin de semana as súas XXX Xornadas Culturais-Festa do Muíño, que teñen como epicentro o coñecido como muíño de Fausto. A apertura foi onte, coa intervención do investigador Evaristo Cancelas e a proxección do video "30 anos de moenda".

Hoxe o programa ábrese cunha festa infantil nas instalacións do colexio de Coiro, unha celebración que organiza Tromentelo e que comezará a partir das 11.30 horas. Pola tarde, xa no entorno do muíño de Fausto, terá lugar un festival infantil de baile tradicional. A partir das 18.00 horas intervirán Pais de San Roque, Tromentelo, Peis D'Hos e Lembranzas da Ría. O peche da xornada será unha noite de folc tradicional cos grupos Lumieiras e Os Terribles de Donas.

As actividades continúan mañá, xornada na que se lerá o pregón, que este ano corre a cargo do secretario da Xunta de Montes de Coiro, Manuel Soaxe.