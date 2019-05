ACE saca músculo y apela a la "experiencia" y a concentrar el voto de izquierdas

Alternativa Canguesa de Esquerdas (ACE) se vistió de largo ayer para presentar su candidatura en un acto público en la Alameda Vella, culminado con un discurso del alcalde y candidato a repetir en la Alcaldía, Xosé Manuel Pazos. Señaló que todos los integrantes en la lista electoral "veñen curtidos na loita social, feminista e asociacionista". Pazos acusó a otras formaciones de "atacarnos non polo noso programa, senón pola idade de Mariano Abalo e miña. Pero ninguén en Cangas pode dicir que nós chupamos da política", valoró.

Pazos calificó de mezcla de "experiencia e novidade" la lista pero puso especial énfasis en la primera cualidad. "Gobernar a vida da xente é algo demasiado importante como para poñelo en mans de xente sen experiencia. E iso non ten que ver coa idade, senón coa traxectoria", apuntó para concluir asegurando que "a nós ninguén nos pode ensinar a defender os intereses deste pobo".

El acto, con los 24 integrantes de la lista y con varias decenas de vecinos escuchando, arrancó con Mariano Abalo (número tres) quien destacó que el 60% de la lista esta compuesto por mujeres y aseguró que "imos ser quen de afrontar a campaña con valentía e dignidade". Y es que Abalo incidió en los ataques que recibirán. "Como hai catro anos os ataques da dereita e da non tan dereita serán cara ACE e cara Pazos. Pero nós non inventamos nada e o noso pasado de loita está acreditado". Abalo realizó un llamamiento a "concentrar o voto en ACE, porque sen esta formación forte non haberá un goberno de esquerdas en Cangas".

Aurora Prieto (número 5) presentó un acto público que contó con la intervención conjunta de la activista por las pensiones Victoria Portas (número 2) y de Maite Vilar (número 4). Ambas repasaron las líneas maestras del programa de gobierno con el que se presenta ACE a los comicios del 26 de mayo. Incidieron sobre todo en la creación de empleo mediante el apoyo al comercio, en la apertura de comedores escolares a lo largo de todo el año y en la puesta en marcha de un plan contra la pobreza.

Lograr la titularidad municipal del enclave de Massó para convertirlo en una zona verde, y remunicipalizar el servicio del agua y la piscina municipal "para reaxustar as cuotas ás familias con menos recursos", son otras de las propuestas, así como eliminar barreras arquitectónicas. Además de potenciar el turismo todo el año, ACE promete también fomentar el asociacionismo y la cultura entre los jóvenes, para lo que aspira con crear un centro social en Ojea. El acto concluyó con los participantes entonando el himno de Cangas.