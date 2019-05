La 36ª Mostra de Teatro trae a Cangas una veintena de obras, con cinco estrenos y más formatos y escenarios

Una veintena de obras, con cinco estrenos absolutos y otros cinco en Galicia, diversidad de formatos y escenarios, con espectáculos en el Auditorio, en la calle e incluso en la playa nudista de Barra, y un sinfín de actividades paralelas que convertirán a Cangas en epicentro cultural y turístico durante nueve días. Son algunos de los ingredientes de la 36ª edición de la Mostra Internacional de Teatro Cómico e Festivo (MITCFC), que desde el 28 de junio al 6 de julio volverá a convertir a la villa morracense "nun referente español do teatro de humor", proclama la organización.

La Mostra comenzará con el pregón de Quico Cadaval, actor, dramaturgo, director e impulsor de los "contacontos" en Galicia, que entre otras distinciones recibió, en 2011, el Premio Cultura Galega das Artes Escénicas que otorga la Xunta de Galicia. Cadaval también actuará en la Mostra con "Vacas, guerras, porcos e cregos", de Producións Excéntricas, que actualmente dirige y de la que también se programa la obra "Carpe Diem" en esta edición del certamen cangués, que presentaron ayer en el Auditorio representantes de la organización, del Concello, Diputación y Xunta.

El cartel de la MITCFC incluye cinco estrenos absolutos, obras que se verán en Cangas por primeira vez en todo el mundo: "A Illa das Matriarcas", una coproducción anglogallega de las compañías Aporia Escénica y Theatre of Ancients; "Crunch", coproducción de la compañía gallega Muuu y de la Mostra; "La gran ofensa", de Bendita Compañía y El Terrat (Cataluña); "Proxecto Cuco. Cultura contra o cambio climático", otra coproducción de la MITCFC con Teatro Tío Teixo; y "C'est pas possible", de Sempre Arriba, coproducida por la Mostra.

Además, el público podrá disfrutar de cinco estrenos en Galicia de obras como "Comedia Aquilana", de Nao de Amores & Cia; "Donna Quixota", de Pina Polar (Polonia); "La mujer perdida", de Teatro del Norte; "El desguace de las musas", de La Zaranda; y "Tentación Divina", de la compañía Artlequín (Argentina/España).

"Comedia Aquilana" , musical renacentista coproducida por la compañía Nao de Amores y la Compañía Nacional de Teatro Clásico, es el espectáculo que inaugurará las representaciones en sala de la Mostra. La música en directo no solo acompaña, sino que da ritmo a muchas de las escenas como parte indivisible del 'todo interpretativo'. El sábado 29, La Bendita Compañía y El Terrat estrenan, en primicia mundial, "La gran ofensa", un espectáculo que trata de la persecución del humor, "un tema, por desgraza, moi de actualidade". Su presencia en Cangas se enmarca en el hermanamiento entre la Mostra de Cangas y el Singlot Festival (Girona), que dirige el humorista Andreu Buenafuente. En correspondencia, en el festival gerundense, que se celebra en Sant Feliú de Guixols del 4 al 7 de julio, podrá verse el espectáculo "Vacas, guerras, porcos e cregos", de Quico Cadaval.

Cadaval repite, el domingo 30 de junio, en esta edición de la Mostra en su papel de dramaturgo y director con la obra "Carpe Diem", "unha atrevida tentativa de converter en teatro un dos máis excitantes contos do maior autor vivo en lingua portuguesa", un espectáculo con música en directo "que seguro sorprenderá".

La compañía "Os Monicreques de Kukas", que este año recibe el Premio Xiria á Labor Teatral de la MITCFC, actuará el miércoles 3 de julio en el Auditorio con la obra "Arlequina", un espectáculo dirigido a todos los públicos, con música en directo, que combina el trabajo de actor y la pantomima con la animación de marionetas y la magia.

El viernes 5 los espectadores podrán ver "El desguace de las musas", de la prestigiosa compañía La Zaranda. La pieza teatral cuenta, con el elenco habitual de sus puestas en escena y el trabajo de los intérpretes Gabino Diego e Inma Barrionuevo, y da soprano María Ángeles Pérez-Muñoz. Todo el conjunto teatral para un viaje para descubrir cómo comenzó el teatro a perder su espíritu creativo para convertirse en mero negocio.

"Generación Why"

La Mostra finalizará el sábado 6 de julio, con la obra de coproducción angloespañola "Generación Why", de Teatro en Vilo, compañía que en 2016 recibió el Premio do Público da Mostra de Cangas por la magistral y exitosa representación de "Interrupted", su primer espectáculo. Con "Generación Why", la compañía retoma el humor absurdo y poética corporal de aquel iniciático proyecto continuando su búsqueda de nuevos lenguajes escénicos para "mergullarse argumentalmente no misterio dos tempos que nos quedan por vivir".