The Brew, Familia Caamagno, O'Funk'illo, The Lelli Kelly's y Kings of the Beach, en el Morrasound Rock Fest

La Asociación Cultural Fontenla, organizadora del festival Morrasound Rock Fest de Domaio, presenta mañana el cartel completo de este año. La presentación será a las 12.00 horas en los Xardíns do Concello moañés. Tras mostrar el cartel habrá una sesión vermú con tapas, merchandising del evento y la actuación del grupo Tronka Jazz Quartet, que es una banda de Vigo marcada por su rock irreverente.

Eso sí. Los organizadores ya tienen confirmadas varias bandas como The Brew, Familia Caamagno, O'Funk'illo, The Lelli Kelly's, y Kings of the Beach.

El festival se celebrará este año los días 12 y 13 de julio. Se trata de un evento que mezcla música con distintas actividades como deportes extremos o incluso con teatro.