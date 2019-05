"Non frearán o desenvolvemento dos terreos"

A la salida de la asamblea, las fuerzas que sostienen el bipartito realizaron sus valoraciones criticando sobre todo la anunciada ausencia del portavoz y candidato del PP, José Fervenza. La alcaldesa, Leticia Santos, lamentó que el popular se refiriese a la cita como un "circo político" y pidió "respecto polas asociacións convocantes e que se posicione en defensa dos intereses dos veciños e non da Xunta".

La candidata del PSOE, Marta Freire, acusó al líder del PP de "non ter respecto polo goberno local, nin pola veciñanza, nin polos colectivos", y manifestó que esto se debía a "estar cegado por defender á Xunta de Galicia".

Freire insistió en que los "obstáculos da Xunta" no frenarán el desarrollo de la urbanización de la parcela. Concluyó asegurando que si Fervenza no asistió a la convocatoria "foi porque as súas mentiras ían ter data de caducidade".

Invitación

Por su parte, los colectivos convocantes esgrimieron el correo electrónico remitido al PP local el 29 de abril para invitarle a participar en la asamblea de ayer, después de que Fervenza asegurase que no había recibido dicha invitación.