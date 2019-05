La circunvalación aparece para distanciar al gobierno local en el último tramo de mandato

El último pleno del Concello de Cangas sembró la incertidumbre sobre el trazado de la circunvalación. Hoy hay reunión del grupo de gobierno para debatir sobre cuestiones del nuevo Plan Xeral, que ya no va a dar tiempo que se apruebe ni de forma inicial en este mandato y esta cuestión estará encima de la mesa, ya que a algunos cogió por sorpresa, incluso al propio alcalde de Cangas.

Miembros destacados del gobierno no quieren que la empresa que redacta el nuevo Plan Xeral esté condicionada en su tarea al acuerdo plenario de 2012 adoptado por la unanimidad de las fuerzas que componían el arco de la corporación, por el que se acuerda mantener el trazado que fijan las Normas de Planeamiento Urbanísticas del año 1993, con una serie de condicionantes. El propio concejal de Urbanismo del Concello de Cangas, Mariano Abalo (ACE), no es partidario en absoluto de mantener a fuego el acuerdo plenario firmado también por él. Lo dijo en el último pleno. Tampoco lo es Asemblea Pola Unidade (ASpUN), que considera que hubo muchos cambios entre 1993 y 2019, entre ellos la autovía de O Morrazo. Pero su portavoz, Tomás Hermelo, también aseguraba el 30 de enero de 2018 que la alternativa al túnel bajo la PO-551, que planteaba el proyecto Nove Olas, para liberar de tráfico el centro de la villa, era la circunvalación, algo por la que ahora mismo este grupo no apuesta, por lo menos por el trazado que fijan las Normas Subsidiarias y en las condiciones que marca el famoso acuerdo plenario, en el que tienen mucho que ver también los vecinos que habían salido a la calle a protestar en contra del nuevo trazado que la Consellería de Infraestructuras presentó en 2012, con Agustín Hernández como titular.

El BNG, sin embargo, considera imprescindible la circunvalación para avanzar y sigue mostrándose partidario de mantener el trazado y las condiciones fijadas por unanimidad por el pleno municipal.

Aunque el borrador del PXOM sigue siendo secreto para aquellos que no forman parte del gobierno, el Partido Popular puso al descubierto que la empresa redactora había cambiado el trazado, algo que se negó desde el gobierno, pero que poco a poco se está demostrando que esa modificación sí que se había planteado.

El acuerdo plenario fijaba que la circunvalación de Cangas debe tener consideración de urbana, no será cerrada y tendrá un ancho de afección de 18 metros, no de 30 como figuraba en el proyecto presentado por la Xunta. Además, la vía exterior debe contar con aceras y acceso a fincas, sin taludes y salvando las dificultades del terreno con pilares. Los carriles sería de 3 metros de cada lado, 1,5 metros de arcén y aceras 2 metros de ancho.

El planteamiento del actual borrador del PXOM difiere totalmente del acuerdo plenario. La vía exterior pasa a tener la consideración de urbanizable y obliga a que la construcción sea mediante unidades de actuación, donde quienes las desarrollan deben correr con los gastos. En esta alternativa, desaparece la conexión en la avenida de Marín y la salida de la PO-551 se bifurca, en la carretera de Cangas a Bueu. También se destacaba que el tramo entre la avenida de Marín y la PO-1001 desaparecía del trazado. Todo esto chocaba con la voluntad del alcalde de Cangas, Xosé Manuel Pazos (ACE) de sacar adelante el proyecto. De hecho mantuvo una entrevista con la conselleira de Infraestructuras, Ethel Vázquez, donde la respuesta fue que antes de empezar la obra el gobierno local tenía que tener claro qué trazado proponía. Pazos le dijo que empezara, ya vería como no había cambiado nada, que la modificación solo obedecía a la manipulación del Partido Popular.