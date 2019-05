Cangas acolle a festa da lingua

"Lembrade que o Correlingua é unha celebración arredor do galego, o noso maior sinal de identidade", convidaban os promotores da festa que onte pola mañá convertiu o centro urbano de Cangas nunha marea infantil e xuvenil, lúdica e reivindicativa, en defensa da lingua propia.

"Eu casi sempre falo castelán, porque teño máis costume, pero hoxe debemos falar galego", explicaba Paula ataviada cunha gorra do Correlingua, unha bolsa conmemorativa e, no peito, unha chapa coa lenda "o galego é a fórmula". Os seus compañeiros engadían que foran animados nas aulas a empregar a lingua propia de Galicia durante toda a xornada, ainda que a algúns lle custaba predicar co exemplo e non tardaban en xirar ao castelán na metade da conversa: "Ás veces váiseme", xustificaba Xoel mentres recoñecía que, a pesares do nome, na súa casa "casi nunca se conversa en galego".

Os dous formaban parte da marea de rapazas e rapaces -a maioría de centros educativos do Morrazo, pero tamén un de O Grove, na comarcas do O Salnés- que foron chegando desde primeira hora da mañá en máis de 30 autobuses ao centro urbano de Cangas, o que obrigou á Policía Local a montar un complexo operativo de tráfico. Logo, co alumnado de infantil en cabeza -agás os que optaron polos obradoiros-, a multitude percorreu as rúas céntricas nunha marcha reivindicativa e algunhas pancartas nas que podían lerse mensaxes como "o galego é a fórmula", "co galego estamos no mundo" ou "un aturuxo polo galego". Desde Ojea avanzou polo Paseo de Castelao ata os Xardíns de Félix Soage, dando volta a carón do reloxio da alameda e regresando ao punto de partida para recuperar forzas cunha merenda e atender á lectura no manifesto desta edición.

Polo palco habilitado na explanada do Concello pasaron as actuacións de Ce Orquestra Pantasma e Uxía Lambona e a Banda Molona, que animaron aos congregados a bailar e cantar en galego con algúns temas clásicos, como a saia da Carolina, e outros menos carrozas pero que tamén avogan pola defensa e a promoción da lingua galega, obxectivo do Correlingua que organiza CIG-Ensino. Todo saíu a pedir de boca, sinalaron desde o Concello, e o edil Xoán Chillón agradeceu o labor realizado pola Policía Local, Protección Civil, servizos municipais e un nutrido grupo de voluntarias e voluntarios, encargados de que a xornada transcurrira sen incidentes, con moita diversión e un aturuxo colectivo a prol da lingua galega.