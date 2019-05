Avante! propone un debate a siete en Cangas y los grupos políticos aceptan con condiciones

Los grupos políticos que se presentan a las elecciones municipales del próximo día 26 están dispuestos a debatir conjuntamente ante la ciudadanía para exponer sus ideas y programas de gobierno, pero siempre que se garantice la igualdad de condiciones y la imparcialidad de los moderadores. Es la respuesta de la mayoría de los siete candidatos y candidatas que optan a la Alcaldía de Cangas ante la propuesta de Avante!-Candidatura Veciñal de "confrontar modelos e dar a coñecer os seus programas" en un debate que se celebraría en el Auditorio con unas condiciones a pactar entre todos ellos.

"Cremos no diálogo e no debate como ferramenta fundamental para o avance social, e tamén para expoñer, confrontar e facer chegar ideas á militancia", proclaman desde la formación política que presenta a Ánxela Vizoso, actual concejala por ASpUN, como cabeza de lista, en un escrito remitido ayer a todas demás candidaturas, aunque no todas lo conocían ayer por la tarde. "Concibimos este encontro aberto ao público no Auditorio municipal para que todas as persoas interesadas en escoitar as medidas dos partidos poidan facelo máis alá dos encorsetados mitins políticos", explican, e invitan a todos los grupos a concretar una reunión esta misma semana para marcar las reglas del debate y su organización.

Al actual alcalde y candidato de ACE, Xosé Manuel Pazos, la idea le parece bien, aunque siempre que sus promotores no sean "xuíz e parte", por lo que preferiría que sean periodistas o miembros de algunos colectivos muy representativos los que lleven las riendas. Con esas condiciones, y siempre que se descarte la tentación de convertirlo en un "acto partidista", Pazos dará el sí. Y lo mismo hará la candidata a la Alcaldía por el BNG, Mercedes Giráldez, que no pondrá "ningún problema" a un debate "sempre que esteamos representados os sete grupos" y que haya confrontación de ideas "e non un mitin". Para moderarlo considera conveniente que esté un profesional de la comunicación. La "número uno" del PSdeG-PSOE, Ana Belén Martín, desconocía ayer la propuesta, aunque no pondrá problemas "al diálogo, a debatir alternativas y a lo que sea mejor para el pueblo", siempre que se garantice la independencia de la persona que lo modere. Y en términos similares se expresa el candidato de Ciudadanos, Sergio Iglesias.

Por contra, José Luis Gestido, de Cangas Decide, tiene "serias dudas" sobre esa iniciativa y solo aceptará si se garantiza la "neutralidad" del moderador y acude la totalidad de las candidaturas. Tampoco lo tiene claro José Enrique Sotelo, que vuelve a optar a la Alcaldía de Cangas como cabeza de lista del PP y se muestra escéptico con una propuesta cuyos términos desconocía ayer: "No nos negamos a dialogar, siempre que no sea un cambalache", advierte, que duda de las buenas intenciones de algunos "adalides de la transparencia".