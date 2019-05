Aser Álvarez gaña o Premio Johan Carballeira cun texto sobre Ferrín

O xurado reuniuse onte no Concello de Bueu. // Gonzalo Núñez

Aser Álvarez González é o gañador do XVI Premio Johan Carballeira de Xornalismo, que se fallou onte en Bueu. O xurado escolleu a súa reportaxe "Ferrín e a poesía do circo", que foi publicada no xornal dixital adiante.gal. Este galardón esta dotado con 1.500 euros.

O xurado desta decimosexta edición reuniuse onte no Concello de Bueu e estivo composto polo presidente da Asociación Amigos de Johan Carballeira, Manuel Mosteiro, e polas xornalistas Ana Cabaleiro e Montse Dopico. O tribunal suliña que o texto de Aser Álvarez "destaca pola súa orixinalidade e estrutura, así como pola relación que establece entre circo, teatro e literatura, ao mesmo tempo que destaca a combinación de xéneros periodísticos".

Este ano presentáronse unha vintena de traballos xornalísticos a este premio, que se convoca como homenaxe ao que fora alcalde de Bueu. Nas vindeiras datas terá que reunirse o segundo xurado, que deberá escoller o poemario gañador do XXII Premio Johan Carballeira de Poesía, para o cal se presentaron preto de 60 textos. Neste caso o galardón inclúe a dotación económica de 1.500 euros, así como a publicación do poemario.

Os gañadores da edición anterior foron Daniel Asorey en poesía por "Transmatria" e Moncho Iglesias en xornalismo por "Corea do Norte: a vida dese outro lado".