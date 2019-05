El PP no irá a la asamblea del centro de salud y los colectivos ofrecen al Sergas nuevas fechas

La situación de bloqueo del convenio para construir el futuro centro de salud de Moaña -al solicitar el Sergas un terreno de más de 3.000 metros cuadrados frente a la parcela de 2.066 de la que dispone el Concello desde hace años- es claramente el tema central de la precampaña de las municipales en Moaña. Por ello, dos colectivos, la Federación Veciñal A Chamusca y la Plataforma en Defensa da Sanidade, organizan esta tarde, a las 20.00 horas en el salón de plenos, una asamblea en la que invitan a los partidos y administraciones para que clarifiquen la situación actual. El PP de Moaña, sin embargo, anunció ayer que no tiene intención de asistir, uniéndose a la posición del Sergas.

Aunque mantienen la cita de hoy, los colectivos organizadores acordaron ayer ofrecer al Sergas tres nuevas fechas a elegir: Lunes, martes y miércoles de la próxima semana a las 20.00 horas. Se envió el pertinente correo y ambas asociaciones están a la espera de una respuesta del gerente del EOXI. El objetivo es que participen en un segundo acto "toda vez que parece ter un interese certo en acudir a explicar esta situación". Las convocatorias se formulan debido a que la Mesa da Sanidade espera por una reunión con el Sergas desde finales de marzo.

La administración gallega señaló este martes que había sido invitada con escasos días de margen para cuadrar la agenda y preparar su intervención. El candidato del PP local, José Fervenza, aseguró ayer que ni siquiera ha sido invitado formalmente y que se enteró de la cita "por la prensa". Argumentó de todas formas que, aunque recibiese la invitación, "no asistiría". Y es que Fervenza atribuye la organización al propio gobierno bipartito y asegura que "no es más que otra reunión para justificarse, alimentar y creerse sus propias mentiras". Animó al gobierno local a explicar "por qué no tiene ni uno de los 3.350 metros cuadrados que necesita la Xunta para construir el nuevo centro de salud". El dirigente del PP defiende, en este asunto, "menos conflicto y más trabajar por el bien de los vecinos".

El líder del PP local se mantiene en su postura de que BNG y PSOE buscan la confrontación con la Xunta "con un tema tan sensible" y se muestra convencido de que el conselleiro de Sanidade, Jesús Vázquez Almuiña, contó a verdad en el Parlamento y en sus comunicados de prensa, cuando señaló que había pedido dicha superficie varias veces al Concello por escrito desde comienzos de 2018 para construir la dotación en una sola planta. "Si no fuese así, aseguro que no tendría ningún problema en situarme de frente a mi propio partido, porque no consiento que se rían de los intereses de los moañeses". Califica la asamblea organizada por A Chamusca y la Plataforma de "otra burla al pueblo de Moaña".

"Estaré en aquellas reuniones serias y en las que se trabaje por el bien de Moaña, pero no participaré del circo político de socialistas y nacionalistas", añadió. Pidió a los asistentes que quieran saber la realidad del centro de salud "que me llamen y les atenderé con mucho gusto". Concluye señalando, en la línea del Sergas, que este organismo no fue invitado en tiempo y forma "porque a ninguno de los convocantes le interesa que se escuche la verdad".