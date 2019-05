Multitudinaria festa da lingua no Morrazo

Obradoiros arredor da lingua propia, unha marcha con merenda e lectura dun manifesto, e as actuacións de Ce Orquestra Pantasma e Uxía Lambona e a Banda Molona foron algunhas das actividades do "Correlingua", que reuniu esta mañán no centro urbano de Cangas a dous milleiros de alumnas e alumnos de centros educativos da comarca do Morrazo e algún convidado do Salnés. Os Xardíns do Señal e a explanada de Ojea serviron de escenarios a esta festa en defensa e promoción da lingua galega, que organiza CIG-Ensino e que contou coa colaboración da Policía Local, Protección Civil e un nutrido grupo de voluntarios, encargados de que a xornada transcurrira con moita diversión e sen incidentes.