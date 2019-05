María Blanco: "Bueu quere un cambio e Elena Estévez reflícteo con creces"

María Blanco será a número 2 do PP de Bueu. Natural da comarca do Deza, leva anos vivindo en Bueu e traballa na Deputación de Pontevedra.

- Creo que esta é a súa primeira experiencia no mundo de la política. Que foi o que lle convenceu para aceptar ir na lista do PP xunto con Elena Estévez?

-Non, aí equivócase. O meu primeiro contacto ca vida política foi alá polo 2001 da man de Pepe Crespo, alcalde de Lalín, cando me ofreceu ir na lista das Autonómicas acompañando a Xosé Cuíña e representando á comarca do Deza. E fun eu a que contactei con Elena Estévez; quería involucrarme activamente para mellorar o pobo no que vivo, ademais, sería moi sinxelo unirse a cabalo gañador, o complicado é traballar para chegar o goberno. Cando coñecín á candidata do PP e ao equipo que a respalda non tiven dúbida alguna. Resulta moi gratificante colaborar na campaña electoral con Elena Estévez, na que cres e ves a súa valía como persoa e profesional.

- O de ir de número dous foi algo que se plantexou desde o principio ou viu despois? Como afronta esa responsabilidad?

-O primeiro foi unha toma de contacto con Elena Estévez e despois reunimos cos compañeiros do partido. Creo que conxeniamos desde un principio todos. O posto no que vou na lista díxomo máis tarde. Afronto este reto con ilusión para darlle un empuxe e un cambio ó pobo, e con ganas de traballar, pois Bueu está nun momento clave para rexurdir como vila.

- A candidata pensa en vostede, debido a súa profesión, como unha futura concelleira de Urbanismo e destaca a importancia de visibilizar a la mujer nun área que tradicionalmente asóciase aos homes. Cal é a súa opinión?

-O primeiro é conseguir o apoio e a confianza do pobo de Bueu para gobernar. Eu levo na administración pública mais de dez anos, no departamento de Obras, onde me formei como profesional e creo que podo aportar un punto de vista técnico.

- Atrévese a realizar un diagnóstico ou valoración do urbanismo en Bueu un ano despois de que o PXOM entrase oficialmente en vigor?

-O único que vou decir é que o PXOM chega moi tarde. O desorden urbanístico que hai tanto no rural como no urbano é aberrante. Chegou o momento de que haxa unha homoxenización estética, que se teña en conta a mobilidade e a accesibilidade das persoas, de mellorar as estradas e infraestruturas rurais e darlle un pouco de cor e vida a Bueu.

- Que cre que pode aportar desde a súa formación e experiencia al próximo grupo municipal do PP de Bueu?

-Levo case 20 anos veraneando en Bueu e daquelas, con ter unhas boas praias e donde comer ben érame suficiente. Pero cando ves a vivir aquí e non tes unha perspectiva de Bueu viciada, daste conta das carencias que ten a vila. Está claro que cos anos acostumbraste tanto o bo coma o malo, e chega un punto que a xente pensa que isto é o que hai, que non se pode facer mais. Iso non é así, iso vai cambiar.

- A candidatura que presenta o PP destaca pola súa profunda renovación e por unha importante presenza da muller. Ve posible acabar coa maioría absoluta do BNG?

-Hai unha presenza importante de mulleres, si, pero de mulleres preparadas, traballadoras e profesionais. Cada candidato, sexa home ou muller, ten algo que aportar no conxunto do equipo do PP de Bueu. Actualmente temos tres representantes no consistorio que habería que manter, so fai falla que a xente deposite a súa confianza no Partido Popular e conseguir seis máis. Creo que o pobo quere cambio e Elena Estévez reflícteo con creces.

- Cales cre que deberían ser as prioridades da corporación que saia das urnas para o periodo 2019-2023?

-Espero que a corporación entrante se dea conta de que a pesar de que Bueu sexa un pobo cun presuposto axustado para todo o que hai que facer, sepan que hai outras administracións superiores sexa a Deputación, Portos, Costas ou a Xunta coas que temos que contar para poder mellorar as infraestruturas do rural e humanizar o centro con sentido común.