Cangas solicita 10.000 euros de ayuda para ser parada marítima del Camino Portugués

La concejala de Medio Ambiente de Cangas, Tania Castro, sigue adelante con el proyecto del gobierno local para que la localidad sea parada marítima del Camino Portugués, y recibir visitas de peregrinos. Sería una parada que arrancaría en el Náutico Rodeira y contaría con una ruta, de un kilómetro, desde el club hasta la iglesia de Santiago de Cangas e Illas Cíes, tal y como consta en el proyecto denominado "Campaña de visibilización e potenciación do recurso turístico do punto de parada marítima de Cangas do Camiño Portugués de Santiago".

Con tal motivo, la concejala ha solicitado una subvención a la Axencia Galega de Turismo de la Xunta, para proyectos de dinamización del Xacobeo 2021 dentro del programa "O teu Xacobeo", por importe de 10.696 euros para financiar el 85% del proyecto, que se eleva a 12.584 (con IVA). El 15% restante lo aportaría el Concello. Turismo es quien autoriza que Cangas sea tramo de la ruta Xacobea. La edil señala que de ser así, el Conclelo también podría beneficiarse de mucha má ayudas que se dan al amparo de este programa., incluso el Área de Reforma Integral (ARI) del casco vello.

Por otra parte, y dentro también del proyecto de mejora de las infraestructuras turísticas del municipio, dentro del casco histórico, el Concello ha recibido una subvención de 45.000 euros de la Axencia Galega de Turismo para el proyecto de turismo inclusivo de la rúa Santa Baia,que contempla la mejora de la accesibilidad en esta calle y la coocación de un panel informativo, que por primera vez estará en braile, para facilitar el acceso a las personas con problemas visuales. El contenido del panel está por definir, pero la edil señala que con toda probabilidad indiará cómo llegar a la excolegiata, que es el referencia cultural más cercano. El proyecto tiene un presupuesto de 91.107 euros.

Tania Castro señala que se trata de una calle "con encanto" y muy visitada, que enlaza la rúa Sol, comercial y gastronómica, con el paseo de Méndez Núñez, "a zona de recreo máis visitada do casco vello e que conserva fachadas de arquitectura civil mariñeira representativas de principios do século XX".

En la solicitud, la concejala hace ensalza los valores de su zona monumental con arquitectura marinera que funde sus raíces en la tradición medieval y haceun recorrido también por sus edificios contemporáneos como la casa del Concello, del arquitecto Alberto Noguerol; la Capela do Hospital, mandada construir por Gonzalo de Nogueira y Araújo en 1711 y reconstruída en 2002 y recorre las calles Santa Baia y Sol en donde se puede disfrutar de la gastronomía marinera. Prosigue la ruta por la calle Real, con mansiones hidalgas; destaca la estatua de Santiago Apóstol, la excolegiata, de portada renacentista, levantada en 1585; sigue por la rúa do Hío hasta Eirado do Costal, con casas de patín; llega a los Xardíns de Félix Soage, con su efigie, el palco de la música y el mercado, además de la talla "A volta do mar" y el reloj de la alameda, todo un símbolo de Cangas.